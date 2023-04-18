У Росмолодежи появятся новые полномочия и дополнительное финансирование

К примеру, сейчас у главы Росмолодежи (должность занимает Ксения Разуваева) может быть три заместителя, одного из них «повысят» до статс-секретаря ведомства. Росмолодежь сможет осуществлять функции по выработке госполитики, нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики (за исключением сферы высшего образования). Она больше не будет руководствоваться нормативно-правовыми актами Минобрнауки, из-под кураторства которого она была выведена в подчинение правительства в 2018 г.