У Росмолодежи появятся новые полномочия и дополнительное финансирование

У Росмолодежи появятся новые полномочия и дополнительное финансированиеВедомство обретет большую самостоятельность
Росмолодежи увеличат штат, финансирование и полномочия. Об этом говорится в разработанном Белым домом проекте постановления правительства, обратили внимание «Ведомости».
К примеру, сейчас у главы Росмолодежи (должность занимает Ксения Разуваева) может быть три заместителя, одного из них «повысят» до статс-секретаря ведомства. Росмолодежь сможет осуществлять функции по выработке госполитики, нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики (за исключением сферы высшего образования). Она больше не будет руководствоваться нормативно-правовыми актами Минобрнауки, из-под кураторства которого она была выведена в подчинение правительства в 2018 г.
Росмолодежь сможет вносить в правительство законопроекты, проект плана работы и прогнозные показатели работы. Она также сможет самостоятельно принимать нормативно-правовые акты по вопросам в сфере молодежной политики, за исключением тех вопросов, регулированием которых занимается президент и Белый дом. До этого в положении о Росмолодежи был пункт, согласно которому она не могла осуществлять нормативно-правовое регулирование в этой сфере, кроме случаев, установленных указами президента и постановлениями правительства.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что он подготовлен во исполнение перечня поручений вице-премьера Татьяны Голиковой, которые, в свою очередь, были даны по итогам поручения президента после заседания Госсовета по молодежной политике, состоявшегося 22 декабря 2022 г. Владимир Путин посчитал необходимым наделить Росмолодежь полномочиями по нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики, при необходимости предусмотрев увеличение штатной численности ведомства.
На Госсовете в конце прошлого года об этом говорил председатель комиссии Госсовета по молодежной политике губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Тогда он также сказал, что необходим отдельный национальный проект по молодежной политике и экспертный центр по вопросам молодежной политики.
Росмолодежь перешла в прямое подчинение правительства, через это прошли многие федеральные агентства, например то же было с Рособрнадзором, напоминает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов: «После того как Рособрнадзор стал подчиняться напрямую правительству, он получил возможность разрабатывать законопроекты. То же и с Росмолодежью. То есть, по сути, приводят полномочия в соответствие с реальным положением дел».
По его словам, Росмолодежь – небольшое ведомство, которое занимается очень большим количеством вопросов и является связующим звеном для проведения многих мероприятий, например готовящегося на 2024 г. Всемирного фестиваля молодежи: «Соответственно, для этого нужны рабочие руки и финансирование, поэтому увеличение вполне оправданно».
Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале – марте 2024 г. Путин подписал 5 апреля. Руководитель Росмолодежи Разуваева стала ответственным секретарем оргкомитета по подготовке фестиваля, а его председателем – первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
По логике административной реформы 2004 г. функции разработки нормативно-правовых актов были закреплены за министерствами, надзорные органы занимались контролем, а федеральные агентства – текущей деятельностью, говорит политолог Алексей Макаркин: «Но, получив новые полномочия, по сути, Росмолодежь становится уже почти министерством по молодежной политике. Теперь это один из главных приоритетов госполитики, – молодежь выросла не такой, какой ожидала власть».
«Ведомости» направили запрос в Росмолодежь.