Губернаторы планируют воспользоваться правом не публиковать сведения о доходах

Этим же указом закреплялось, что декларации в СМИ и интернете не публикуются. Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять декларации, в указе не говорится. В январе Госдума приняла поправку в закон о статусе сенатора и депутата, по которой информация о доходах должна быть опубликована в обобщенном виде. Источник «Ведомостей» в комитете по госстроительству говорил, что «обобщенная информация» – это сколько деклараций было подано, сколько не подано и т. д.