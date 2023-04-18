Губернаторы планируют воспользоваться правом не публиковать сведения о доходах

Губернаторы планируют воспользоваться правом не публиковать сведения о доходахНо некоторые из них заявили о готовности раскрыть свои декларации
Губернаторы российских регионов вслед за сенаторами и депутатами в большинстве своем отказываются от публикации деклараций о доходах. Есть редкие исключения. К примеру, на официальном сайте правительства региона опубликовали сведения о доходах главы Тувы Владислава Ховалыга.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил «Ведомостям», что планирует в этом году, как и ранее, опубликовать сведения о своих доходах и имуществе. «Считаю эту информацию важной для граждан. Поэтому, как и в предыдущие годы, буду публиковать сведения о доходах», – сказал он.
Это второй глава региона, который публично заявил о готовности обнародовать данные о своих заработках после подписания 29 декабря 2022 г. президентом Владимиром Путиным указа об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения военной операции.
Первым стал губернатор Камчатского края Владимир Солодов – он 27 марта на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что опубликует декларацию о своих доходах, поскольку считает эту информацию важной для избирателей. Солодов призвал сделать то же самое своих подчиненных.
Срок подачи деклараций о доходах у губернаторов завершается 30 апреля. Ни Никитин, ни Солодов пока не опубликовали соответствующую информацию, а только заявили о готовности ее обнародовать. В пресс-службе новгородского губернатора сообщили «Ведомостям», что это произойдет «до конца весны».
В администрации Владимирской области и правительстве Вологодской области «Ведомостям» сообщили, что губернаторы не будут размещать в открытом доступе информацию о своих заработках. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Колядин затруднился ответить, будет ли глава региона Михаил Евраев публиковать декларацию о доходах, но уточнил, что губернатор и все члены правительства «все данные сдали в надлежащее время».
Советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев сказал «Ведомостям», что президентский указ от 29 декабря 2022 г. запрещает публиковать сведения о доходах, «если ты выезжал в зону спецоперации». «Это запрещено, поэтому, наверное, [губернатор] не будет [обнародовать декларацию о доходах]», – заявил Лежнев.
Еще два региона – Чукотка и Томская область – опубликовали сведения об отказе от обнародования данных сведений со ссылкой на указ.
Указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения военной операции президент подписал 29 декабря 2022 г. Там написано, что в период боевых действий военнослужащие, сотрудники силовых органов, принимающие участие в спецоперации или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, лица, «командированные для выполнения задач» в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область, не предоставляют сведения о доходах.
Этим же указом закреплялось, что декларации в СМИ и интернете не публикуются. Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять декларации, в указе не говорится. В январе Госдума приняла поправку в закон о статусе сенатора и депутата, по которой информация о доходах должна быть опубликована в обобщенном виде. Источник «Ведомостей» в комитете по госстроительству говорил, что «обобщенная информация» – это сколько деклараций было подано, сколько не подано и т. д.
Президентский указ от 29 декабря 2022 г. не освобождает чиновников от соблюдения антикоррупционных требований, и, даже если они могут не предоставлять сведения о доходах, в отношении них все равно могут быть проведены антикоррупционные мероприятия, говорит заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.
Желание избирателей знать информацию о семьях и источниках доходов губернаторов – это нормальные вопросы, а не праздное любопытство, сказал «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Это не просто необходимость или, своего рода, плата за публичное политическое позиционирование, это этика демократического электорального процесса и фактор приращения электоральной базы: когда люди понимают, что политик от них не таится, то ему начинают больше доверять», – объясняет он.
Вместе с тем, по мнению Костина, бурный рост информационных технологий и их использование в не вполне благовидных целях ставят общество перед выбором – демократическое и полное раскрытие информации о той или иной публичной персоне или «разумное ограничение». «К таким ограничениям справедливо отнесены персональные данные, отчасти и финансовая информация о человеке как инструмент противодействия злоумышленникам. Поэтому вопрос о декларациях – это и юридическая, и морально-этическая, и политическая дилемма», – заключил политолог.
По мнению политолога Константина Калачева, подозрения у избирателей могут вызывать как слишком маленькие доходы губернаторов, так и слишком большие. «В первом случае кажется, что губернатор что-то скрывает либо пришел во власть с целью обогатиться, во втором случае надо объяснять происхождение денег. Но в большинстве случаев открытость лучше закрытости», – отметил он.
В подготовке статьи участвовал Александр Соколов