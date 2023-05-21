Проблемы бедных стран и новый Совбез ООН. Что Гутерриш сказал в Хиросиме

«И мы даже наблюдаем новую гонку вооружений. Я считаю абсолютно необходимым возобновить разоруженческие дискуссии о ядерном оружии, и я считаю абсолютно необходимым, чтобы страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя обязательство не применять это оружие первыми, и я бы сказал, обязались не применять его ни при каких обстоятельствах. Итак, я думаю, нам нужно быть амбициозными в отношении способности однажды, я надеюсь, еще при жизни, увидеть этот мир без ядерного оружия», – подчеркнул он.