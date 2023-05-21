Проблемы бедных стран и новый Совбез ООН. Что Гутерриш сказал в Хиросиме

Проблемы бедных стран и новый Совбез ООН. Что Гутерриш сказал в ХиросимеГенсек ООН напомнил о неравном положении государств
В японской Хиросиме завершился трехдневный саммит глав стран G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция). Ряд важных заявлений сделал на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: он говорил о несправедливом распределении средств в период пандемии коронавируса, призвал реформировать Совет Безопасности ООН и коротко высказался о ситуации на Украине.
Финансовый кризис и неравенство во время COVID-19
Свое послание лидерам G7 Гутерриш начал с тезиса о «богатых»: по его словам, они не могут игнорировать тот факт, что большинство стран сейчас находится в глубоком финансовом кризисе. Он отметил, что «сокрушительные» экономические последствия пандемии коронавируса, климатического кризиса, боевых действий на Украине, неприемлемого уровня долга, роста процентных ставок и инфляции разрушительно действуют на развивающиеся экономики.
Проблемы, которые стоят перед развивающимися странами, имеют три измерения: моральное, силовое и практическое, указал Гутерриш. Говоря о первом измерении, он заявил о существовании «системного и несправедливого» перекоса в пользу богатых стран. Тезис об этом генсек ООН раскрыл на примере положения африканских стран во время пандемии коронавируса.
В частности, в тот период они получили от Международного валютного фонда (МВФ) всего $34 млрд. В Африке проживает около 1,3 млрд человек. В то же время государства – члены G7, с населением 772 млн человек – $280 млрд. Всего, по данным ООН, МВФ во время пандемии выделил $650 млрд в виде специальных прав заимствования.
Доступ к вакцинам против COVID-19 Гутерриш также назвал «глубоко несправедливым». По его словам, средства распределили по правилам, но с моральной точки зрения в этих правилах есть что-то «в корне несправедливое».
Богатые страны оправились от экономических последствий пандемии благодаря мерам монетарной и фискальной политики.
«Были потрачены триллионы и триллионы. По сути, они печатали деньги и тратили их, чтобы избежать неприятностей. Но развивающиеся страны, многие из которых имеют значительные долги, не смогли этого сделать. Если бы они это сделали, то увидели бы падение своих валют», – заявил Гуттериш.
Реформа Совбеза
Гутерриш заявил, что наступило время реформировать Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской системы (международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в 1944 г.; Бреттон-Вудским соглашением были основаны Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР)).
Бреттон-Вудская система и Совбез ООН отражают соотношение сил 1945 г., а с тех пор многое изменилось, сказал генсек организации.
По его словам, глобальная финансовая архитектура стала «устаревшей, нефункциональной и несправедливой». Перед лицом боевых действий на Украине, экономических потрясений, вызванных пандемией, системе не удалось выполнить функцию «глобальной сети безопасности». Следует привести Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской системы в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира», подчеркнул Гутерриш.
Мир без ядерного оружия
Мир должен быть свободен от ядерного оружия, нельзя отказываться от этой цели, заявил Гутерриш, отвечая на вопрос журналистов. Он выразил беспокойство тем фактом, что разоружение, которое «продвигалось весьма позитивно в течение последних десятилетий» XX в., полностью остановилось.
«И мы даже наблюдаем новую гонку вооружений. Я считаю абсолютно необходимым возобновить разоруженческие дискуссии о ядерном оружии, и я считаю абсолютно необходимым, чтобы страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя обязательство не применять это оружие первыми, и я бы сказал, обязались не применять его ни при каких обстоятельствах. Итак, я думаю, нам нужно быть амбициозными в отношении способности однажды, я надеюсь, еще при жизни, увидеть этот мир без ядерного оружия», – подчеркнул он.
Украинский кризис
На саммите G7, куда также приехал президент Украины Владимир Зеленский, у Гутерриша поинтересовались его отношением к возможной передаче Киеву истребителей F-16.
«Это эскалация или законная самооборона?» – спросили генсека ООН.
Гутерриш ответил уклончиво, подчеркнув, что он является генсеком ООН, а не G7. «Я считаю важным, чтобы мы достигли справедливого мира на основе международного права, устава ООН и уважения целостности территории», – сказал он.