Заявления властей о ситуации в Белгородской области. Главное

Заявления властей о ситуации в Белгородской области. ГлавноеМинобороны отчиталось об уничтожении диверсантов
Группа диверсантов ВСУ, которая проникла на территорию Белгородской области 22 мая, была блокирована и разгромлена. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, в результате было уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.
Проникновение группы диверсантов на территорию Белгородской области вызвало глубокую озабоченность Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», – сказал он.
При этом Песков не стал давать оценку надежности сооружений на границе Белгородской области, на которые было потрачено почти 10 млрд руб., и переадресовал этот вопрос в другие ведомства. Вместе с тем он направил вопрос о том, по какой причине режим контртеррористической атаки в регионе продолжается почти сутки, в Минобороны и ФСБ.
Песков также заявил, что «не может сказать, что [зачистка территории] продолжается», хотя отметил, что Кремль получает доклады от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По факту произошедшего в Кремле не планируют созывать заседание с постоянными членами Совбеза. Песков сказал, что в конце недели может состояться регулярное совещание, но специального в планах нет. К тому же не все постоянные члены Совбеза сейчас в России.
Члены диверсионно-разведывательной группы ВСУ являются украинскими боевиками, несмотря на то что среди них могут быть этнические русские, подчеркнул представитель Кремля. Сейчас специальные ведомства проводят расследование, чтобы выяснить личности тех, кто проник на территорию Белгородской области. Но сейчас давать комментарии по числу диверсантов преждевременно. «Я не могу давать эти цифры. Наши спецслужбы занимаются этим, выясняют личности, количество», – добавил он.
Накануне, 22 мая, Песков объяснил проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области необходимостью минимизировать политический эффект от потери ВСУ Артемовска (Бахмута). Президенту России Владимиру Путину было доложено о произошедшем по линии Минобороны и ФСБ.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ сообщили, что принимают необходимые меры по ликвидации противника.
Из-за проникновения диверсантов в Белгородской области был введен режим контртеррористической операции. У физических лиц будут проверять документы, удостоверяющие личность, в случае их отсутствия граждан доставят в органы внутренних дел для установления личности. Возможно «удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств».
В результате атаки диверсантов в Белгородской области пострадали 12 человек. По словам Гладкова, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров, повреждения были зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Также Гладков утром сообщил, что во время эвакуации погибла женщина 1941 г.р. Обстоятельства произошедшего уточняются. В общей сложности были «фактически отселены» жители девяти населенных пунктов, в том числе Грайворона, Новостроевки, Горьковского и других.
Позже зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал уничтожить диверсантов «как крыс». «Что касается этих отморозков – я иначе их и назвать не могу – то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», – сказал он. По словам Медведева, ответственность за произошедшее лежит в том числе на США, Великобритании и ЕС.
Следственный комитет (СК) России после нападения диверсантов в Белгородской области также возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ – по факту террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушения на убийство, умышленного уничтожения или повреждения имущества, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.