Заявления властей о ситуации в Белгородской области. Главное

Позже зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал уничтожить диверсантов «как крыс». «Что касается этих отморозков – я иначе их и назвать не могу – то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», – сказал он. По словам Медведева, ответственность за произошедшее лежит в том числе на США, Великобритании и ЕС.