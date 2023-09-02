В выборах главы Хакасии продолжат участвовать три кандидата

Выборы главы региона, а также заксобрания и гордумы Абакана пройдут в Хакассии с 8 по 10 сентября. Согласно законодательству, кандидат может сняться с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств – за один день. Под такими обстоятельствами понимаются ограничение дееспособности, тяжелая болезнь кандидата или его родственников, а также назначение кандидата на государственную или муниципальную должность.