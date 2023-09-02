В выборах главы Хакасии продолжат участвовать три кандидата

В выборах главы Хакасии продолжат участвовать три кандидатаКандидаты ЛДПР и «Коммунистов России» сниматься не будут, говорят источники «Ведомостей»
Кроме депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола никто не снимется с выборов главы Хакасии. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник в администрации президента и собеседник, близкий к ней. Сокол утром 2 сентября написал у себя в Telegram-канале, что снимается с выборов по состоянию здоровья.
Выборы главы региона, а также заксобрания и гордумы Абакана пройдут в Хакассии с 8 по 10 сентября. Согласно законодательству, кандидат может сняться с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств – за один день. Под такими обстоятельствами понимаются ограничение дееспособности, тяжелая болезнь кандидата или его родственников, а также назначение кандидата на государственную или муниципальную должность.
То есть заболевший Сокол мог сняться с выборов до 7 сентября, а у других двух кандидатов – Михаила Молчанова из ЛДПР и Владимира Грудинина из «Коммунистов России» – для снятия остается только 2 сентября. В случае если на выборах остается один кандидат, избирком должен отложить голосование на срок до трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов.
Молчанов 1 сентября заявил «Ведомостям», что не планирует снимать свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. «Я представитель партии ЛДПР, у меня есть партийное руководство, партийное решение. Партия идет на эти выборы, у нас ничего не менялось», – заявил он.
Первый секретарь рескома «Коммунистов России», депутат Верховного совета Денис Бразаускас не смог ответить на вопрос «Ведомостей» о том, будет ли снята кандидатура Владимира Грудинина с выборов. Сам кандидат был недоступен для комментариев.
Председатель ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович сказал «Ведомостям», что в партии внимательно следят за ситуацией. «Мы в оппозиции и правящей в регионе КПРФ, и “Единой России” (хотя лично Сокола очень уважаем, он защитник Родины)», – сказал он. Решение о тактике партии будет приниматься, «исходя из хода событий» и интересов партии.
Сокол 2 сентября выложил в своем Telegram-канале селфи из больницы. В посте он напомнил, что последние месяцы вел кампанию, «но жизнь распорядилась иначе и внесла свои коррективы» в его планы.
«Сегодня я – в больнице, с осложнениями после июльской операции. <…> Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки – получить еще более тяжелые осложнения. <…> Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали», – написал он, добавив, что «сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост».
Кандидат в главы Хакасии от КПРФ, действующий глава региона Валентин Коновалов в свою очередь заявил, что желает Соколу скорейшего выздоровления: «Убежден, что после его поправки мы будем совместно работать в интересах Хакасии. Наша общая цель – это исполнение задач, которые ставит президент России, это объединение всех сил общества для развития Хакасии в интересах наших жителей».
По словам Коновалова, в его команде работают представители всех парламентских партий и беспартийные и он уверен, что «общими усилиями, вместе мы обеспечим дальнейшее развитие нашей любимой республики». Ранее два собеседника «Ведомостей» в «Единой России» говорили, что, согласно закрытой социологии, Коновалов может победить. О трудной для единоросса кампании публично заявляли и работающие с партией власти эксперты.
В избиркоме Хакасии 2 сентября заявили, что снятие кандидатуры Сокола не приведет к отмене выборов, сообщил ТАСС. Рассмотреть заявление единоросса о снятии обещали там 3 или 4 сентября.
При этом еще 30 августа председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии говорила, что на выборы в Хакасию направят специальную группу из представителей ЦИК, прокуратуры и МВД. По ее словам, в ЦИК обратился сенатор от Хакасии, член КПРФ Валерий Усатюк с заявлением о возможных фальсификациях и давлении на членов избирательных комиссий в связи с выборами в регионе.