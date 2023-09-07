Зачем Владимир Путин может посетить Нижегородскую область

Сейчас важно показывать, что государство продолжает реализовывать крупные инфраструктурные проекты, сказал «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Президент был на открытии таких проектов в Москве, теперь – Нижний Новгород, – указывает он. – Это важный сигнал и для граждан, и для экономических субъектов, и для иностранных партнеров. Если говорить о развороте на Восток, то очевидно, что необходим качественно другой уровень транспортной и логистической инфраструктуры, который позволит использовать потенциал восточных рынков для российской экономики. Эта трасса, безусловно, относится к числу проектов, которые должны решать эту задачу».