Зачем Владимир Путин может посетить Нижегородскую область

Зачем Владимир Путин может посетить Нижегородскую областьПрезидент России может принять участие в открытии участка трассы М12 и посетить ЗАТО
Владимир Путин в ближайшее время может посетить с визитом Нижегородскую область, рассказали три близких к администрации президента собеседника «Ведомостей». По словам одного из них, главным пунктом публичной программы поездки может стать открытие четвертого участка трассы М12 (Москва – Нижний Новгород – Казань) в Арзамасе. Эта трасса является частью федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Участок должен разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране – федеральную дорогу М7 и обеспечить более быстрое автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областями, Татарстаном, Башкирией и Чувашией.
Трасса станет частью маршрута Запад – Восток и будет способствовать расширению торговых каналов со странами Азии, сообщало правительство 13 февраля 2023 г. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил тогда, что в дальнейшем трасса будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Он обещал, что движение до Казани будет открыто до конца 2023 г. Сейчас открыто 107 км трассы от Москвы до Владимирской области, планируется открыть еще 308 км. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в декабре должны открыть участок дороги до Татарстана.
Сейчас важно показывать, что государство продолжает реализовывать крупные инфраструктурные проекты, сказал «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Президент был на открытии таких проектов в Москве, теперь – Нижний Новгород, – указывает он. – Это важный сигнал и для граждан, и для экономических субъектов, и для иностранных партнеров. Если говорить о развороте на Восток, то очевидно, что необходим качественно другой уровень транспортной и логистической инфраструктуры, который позволит использовать потенциал восточных рынков для российской экономики. Эта трасса, безусловно, относится к числу проектов, которые должны решать эту задачу».
По сведениям источников «Ведомостей», открытием трассы программа работы в регионе главы государства может не ограничиться. В частности, рассказывают двое из них, сейчас обсуждается визит президента в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Саров (в прошлом – Кремлёв, Арзамас-75 и Арзамас-16). Он известен и как место дислокации Саровской пустыни, которую основали в 1706 г., и как место разработки советской ядерной бомбы. «Это культурный и инженерный центр», – отмечает один из источников.
За такие ЗАТО отвечает «Росатом». Госкорпорацией с 2005 по 2016 гг. возглавлял нынешний первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который начинал карьеру в Нижегородской области.
В последний раз Путин посещал регион 21 августа 2021 г. – перед парламентскими выборами. Там он принял участие в торжествах по случаю 800-летия основания города, посетил реконструированный Нижегородский кремль. Тогда он также проводил рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным.
В последний раз президент встречался с ним 3 мая 2023 г. в Ново-Огареве, тогда они обсуждали социально-экономическое развитие региона. Источники «Ведомостей» говорят, что встреча высокопоставленных гостей и губернаторов можно назвать традицией. Такой визит может значить подтверждение положения губернатора как одного из наиболее поддерживаемых Москвой глав «не столичных» регионов, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
В Нижегородской области с 8 по 10 сентября пройдут выборы губернатора. Кроме Никитина («Единая Россия»), который идет на переизбрание, в выборах участвуют Владислав Егоров (КПРФ), Владислав Атмахов (ЛДПР), Александр Быков (Партия пенсионеров) и Илья Померанцев («Гражданская сила»).
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.