Госзакупки техники Apple в первом полугодии 2023 года сократились втрое

К российскому бренду смартфонов AYYA наблюдается интерес, утверждает Кузнецов: с начала 2023 г. размещено пять запросов цен на госзакупки. «Поскольку в таких запросах не всегда указывается сумма тендера, мы видим суммы только по двум из них, в совокупности они составляют 2,59 млн руб. С учетом того, что начиная с 2021 г. состоялось лишь две реализованных госзакупки этого бренда, можно предполагать, что с этого года его продажи будут заметно расти», – добавил он.