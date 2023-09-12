Госзакупки техники Apple в первом полугодии 2023 года сократились втрое

Госзакупки техники Apple в первом полугодии 2023 года сократились втроеНачал расти интерес к российскому бренду смартфонов AYYA, хотя завершенных сделок пока нет
Российские официальные ведомства и компании в 2022 и 2023 гг. пока не совершили ни одной завершенной госзакупки смартфонов российского бренда AYYA, который предусматривает работу на защищенной отечественной операционной системе «Аврора». Об этом говорится в исследовании специалистов поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», с которым ознакомились «Ведомости». Две состоявшихся госзакупки AYYA были лишь в 2021 г. на общую сумму 1,5 млн руб. одного заказчика – АО «Росэлектроника».
В исследовании говорится, что ведомства и компании продолжают закупать технику от американской компании Apple, но меньше, чем прежде. Во втором полугодии 2023 г. они разместили 13 тендеров на сумму 8,7 млн руб. на госзакупки смартфонов и планшетов Apple. Это уже на 33% больше, чем за все второе полугодие 2022 г., когда они разместили 10 тендеров на сумму 6,5 млн руб.
Специалисты подсчитали, что госзакупки техники Apple в первом полугодии 2023 г. сократились в денежном выражении более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 101 млн руб. в рамках 17 тендеров в 2022 г. до 24,2 млн в рамках 16 тендеров за текущий год. В III квартале 2023 г. госзаказы на смартфоны и планшеты этого бренда продолжают размещаться.
В 2022 г. официальные ведомства и компании также разместили 1707 извещений, включая запрос цен, на госзакупки смартфонов и планшетов на общую сумму 1,5 млрд руб. За первое полугодие 2023 г. они разместили 1013 извещений на сумму 735,6 млн руб., за аналогичный период прошлого года – 758 извещений на сумму 739,8 млн руб. Генеральный директор «Тендерплана» Максим Кузнецов рассказал «Ведомостям», что в категории госзакупок с прошлого года наблюдается стабильный спрос на смартфоны и планшеты с тенденцией к росту в денежном выражении.
О запрете на использование техники Apple чиновниками и сотрудниками российских госкорпораций начали объявлять после июньского предупреждения ФСБ о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах этой компании. По данным спецслужбы, «несколько тысяч» iPhone заразилось вредоносным программным обеспечением. В частности, ФСБ выявила аномалии, «характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее не известного программного обеспечения».
В итоге в течение лета запреты на использование продукции Apple были введены в подведомственных организациях Минфина, Минэнерго, Минпросвещения, Минцифры, Минтранса, Минпромторга, Федеральной таможенной службы (ФТС), «Ростеха», Росавиации и РЖД.
Как ранее писали «Ведомости», российские компании и госкорпорации ищут замену техники Apple среди как российских, так и зарубежных альтернатив. После введенного «Ростехом» 13 июля запрета на использование сотрудниками техники Apple в рабочих целях госкорпорация перешла на смартфоны собственного бренда AYYA. Ограничения коснулись не только смартфонов, но и планшетов и ноутбуков от Apple. «Приоритет отдается моделям российских производителей. В том числе сотрудники переходят на смартфоны нашего собственного бренда AYYA», – заявил «Ведомостям» представитель «Ростеха».
К российскому бренду смартфонов AYYA наблюдается интерес, утверждает Кузнецов: с начала 2023 г. размещено пять запросов цен на госзакупки. «Поскольку в таких запросах не всегда указывается сумма тендера, мы видим суммы только по двум из них, в совокупности они составляют 2,59 млн руб. С учетом того, что начиная с 2021 г. состоялось лишь две реализованных госзакупки этого бренда, можно предполагать, что с этого года его продажи будут заметно расти», – добавил он.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркивает, что смартфон с отечественной системой «Аврора» станет специализированным устройством, а не потребительским смартфоном. «Доступ смартфонов и техники Apple к корпоративным системам можно ограничить: система видит, с какого устройства вы вошли в сеть. До конца 2023 г. начнется такое ограничение доступа – это наш путь», – считает Муртазин. Официальные ведомства, в свою очередь, начали переходить на операционную систему Android: администрация президента сейчас уже переходит на Galaxy s23 ultra, силовики предпочитают систему HarmonyOS от Huawei, заключил эксперт.