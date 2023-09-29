Избранные губернаторы планируют работать со старыми командами

В правительстве Якутии будут проведены «серьезные изменения», заявил глава республики Айсен Николаев (на выборах набрал 75,77% голосов) 28 сентября, отправляя в отставку свой кабинет министров в связи с началом второго срока. Он отметил, что проведет отдельные встречи с теми членами правительства, которые продолжат работу, чтобы поставить конкретные задачи на ближайшие годы. Имен потенциальных отставников Николаев не назвал. При этом он отметил, что члены правительства «вправе гордиться достигнутыми результатами»: валовой региональный продукт за последние пять лет вырос более чем в 2 раза (с 900 млрд руб. в 2017 г. до 2 трлн руб. в 2022 г.).