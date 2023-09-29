Избранные губернаторы планируют работать со старыми командами

Избранные губернаторы планируют работать со старыми командамиЗначительные кадровые изменения анонсировал только глава Якутии Айсен Николаев
В правительстве Якутии будут проведены «серьезные изменения», заявил глава республики Айсен Николаев (на выборах набрал 75,77% голосов) 28 сентября, отправляя в отставку свой кабинет министров в связи с началом второго срока. Он отметил, что проведет отдельные встречи с теми членами правительства, которые продолжат работу, чтобы поставить конкретные задачи на ближайшие годы. Имен потенциальных отставников Николаев не назвал. При этом он отметил, что члены правительства «вправе гордиться достигнутыми результатами»: валовой региональный продукт за последние пять лет вырос более чем в 2 раза (с 900 млрд руб. в 2017 г. до 2 трлн руб. в 2022 г.).
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков (70,22%) внес на утверждение в заксобрание пять кандидатур на должности членов правительства, новое лицо только одно. Уроженцу Красноярска Сергею Кузьмину, работавшему заместителем Котюкова в Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО) и Министерстве науки и высшего образования РФ, предложено занять пост зампреда краевого правительства. Кузьмин будет координировать деятельность министерства экономики и регионального развития. На должность министра экономики предложена нынешняя замминистра Татьяна Магдибур. Действующая глава ведомства Анна Гарнец покинет свой пост. «Ведомости» писали, что смениться может первый вице-губернатор Сергей Пономаренко, но он сохранил должность.
Николаев – единственный из избранных в единый день голосования 10 сентября губернаторов, который анонсировал большие кадровые перестановки. Большинство глав регионов обещают лишь точечные усиления либо обходятся без кадровых изменений. Губернатор Омской области Виталий Хоценко (76,33% голосов) 13 сентября заявлял, что перестановки произойдут, но «не будут масштабными», потому что он сработался «с большей частью команды». «Возможные изменения связаны будут с переездом кого-то в другой регион или переходом на другое место работы. Но усиления определенные будут», – говорил он.
Кардинальных изменений не планируется и в правительстве Псковской области, о чем в интервью ТАСС 14 сентября заявлял губернатор Михаил Ведерников (86,3% голосов). «Что касается переназначений, никаких серьезных изменений не будет. Считаю, что у нас работает достаточно профессиональная команда. Но естественный процесс обновления кадров неизбежен», – сказал он. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (76,14%) 18 сентября призвал не ждать кадровых перестановок в ближайшее время. По его словам, изменения произойдут, «но не в формате каких-то срочных, а в формате плановой работы, точно не привязанной к вступлению в должность действующего и вновь избранного губернатора».
Губернатор Тюменской области Александр Моор (78,77%) 14 сентября сказал, что «в ближайших планах совершенно точно нет никаких кадровых замен», так как «никто не провалил ни одной задачи». Доволен своими подчиненными и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (82,82%), по словам которого ожидать следует только небольших изменений в составе регионального правительства. Определенные изменения произойдут в составе правительства Приморского края, которое, как заявляла 21 сентября исполняющая обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства региона Вера Щербина, будет сформировано до конца октября. На 29 октября запланированы дополнительные выборы в заксобрание Приморья, на которых от «Единой России» выдвинут и. о. вице-губернатора Антон Волошко. 13 сентября «Ведомости» сообщали, что в случае победы на выборах Волошко может стать председателем заксобрания.
В правительстве Чукотки после вступления в должность губернатора Владислава Кузнецова (72,34%) кадровых изменений не произошло. 26 мая «Ведомости» сообщали, что 28 апреля в Telegram-канале Кузнецова в течение нескольких минут висел документ с названием «Расследование», в котором сообщалось о рисках уголовного преследования врио первого вице-губернатора Ильи Давиденко. В справке отмечалось, что «крайне нежелательным развитием дальнейшего сценария работы правоохранительных органов» станет «проведение задержаний, предъявление обвинений и другие подобные действия в перспективе до конца сентября 2023 г.». Сам Кузнецов это публично никак не комментировал. Еще до выборов Давиденко покинул свой пост, сообщили «Ведомостям» собеседники в правительстве автономного округа.
Сегодня губернаторы уверены в своей победе на выборах, поэтому выборы не являются значимым рубежом в их кадровой политике, которая развивается в своей логике, считает политолог Ростислав Туровский. «Например, замены крупных чиновников возможны даже в процессе избирательной кампании, как это было в Воронежской области (17 августа губернатор Александр Гусев отправил в отставку своего заместителя по внутренней политике Сергея Соколова, который перешел на работу в ОНФ. – «Ведомости»)», – сказал он «Ведомостям».