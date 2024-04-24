/ Политика

Зюганова наградили медалью Столыпина

Уходящее правительство вручило медали более чем 30 государственным деятелям
Екатерина Гробман
Анастасия Майер
Дмитрий Астахов / РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишустин 23 апреля вручил медаль Столыпина I степени лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в Госдуме и подтвердил депутат нижней палаты, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. «Принималось решение по итогам работы правительства и фракции КПРФ. Зюганов нередко выступал с критическими замечаниями по работе правительства, некоторые из них были учтены», – сказал он.

В декабре 2019 г. бывший тогда премьером Дмитрий Медведев вручал Зюганову медаль Столыпина II степени.

Как сообщил «Ведомостям» собеседник в Госдуме, на вручении присутствовали депутаты Сергей Морозов, Артем Кирьянов, Ринат Аюпов (все – «Единая Россия»), Андрей Луговой (ЛДПР), Николай Новичков («Справедливая Россия»), руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин, а также депутаты Госдумы от КПРФ – первый зампред ЦК партии Юрий Афонин и экс-кандидат в президенты Николай Харитонов. Последний сообщил «Ведомостям», что его самого не награждали. Вручал медали сам Мишустин, в том числе за эффективное взаимодействие парламента и правительства.

Официально Белый дом о награждении не сообщал, уточнил собеседник «Ведомостей», близкий к правительству. По его же словам, награды получили более 30 государственных деятелей.

Впрочем, в официальном Telegram-канале «Единой России» сообщается, что медаль Столыпина II получил председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский. Также о получении аналогичной награды сообщил в личном канале (и сопроводил фотографиями) глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. «Искренне благодарю коллег и лично Михаила Владимировича за такую высокую оценку моей работы! Служу России!» – написал он.

Медаль Столыпина – поощрение за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе в реализации долгосрочных проектов правительства РФ в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры и других сферах деятельности.

25 декабря 2019 г. Медведев подписал постановление, согласно которому медаль Столыпина I степени могут получить лица, не имеющие аналогичной награды II степени.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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