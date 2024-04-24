Зюганова наградили медалью Столыпина

Как сообщил «Ведомостям» собеседник в Госдуме, на вручении присутствовали депутаты Сергей Морозов, Артем Кирьянов, Ринат Аюпов (все – «Единая Россия»), Андрей Луговой (ЛДПР), Николай Новичков («Справедливая Россия»), руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин, а также депутаты Госдумы от КПРФ – первый зампред ЦК партии Юрий Афонин и экс-кандидат в президенты Николай Харитонов. Последний сообщил «Ведомостям», что его самого не награждали. Вручал медали сам Мишустин, в том числе за эффективное взаимодействие парламента и правительства.