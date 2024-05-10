Источники «Ведомостей»: Андрей Белоусов останется в новом правительстве

По кандидатуре Белоусова шли консультации, но это не связано с качеством его работы, отметил первый собеседник. Что стало поводом для дискуссии, он не уточнил. Именно опыт Белоусова существенно помог правительству в период коронавируса и введения санкций после начала спецоперации, добавил другой источник. Белоусов курировал в правительстве подготовку плана восстановления экономики после пандемии в 2020 г., а также план преодоления антироссийских санкций в 2022 г. – он формулировал систему мер поддержки, напомнил собеседник.