Источники «Ведомостей»: Андрей Белоусов останется в новом правительстве

Источники «Ведомостей»: Андрей Белоусов останется в новом правительствеОн стал первым вице-премьером в 2020 году после семи лет работы помощником президента по экономике
Исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов останется в новом правительстве, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник. Информацию подтвердили два близких к кабмину источника.
По кандидатуре Белоусова шли консультации, но это не связано с качеством его работы, отметил первый собеседник. Что стало поводом для дискуссии, он не уточнил. Именно опыт Белоусова существенно помог правительству в период коронавируса и введения санкций после начала спецоперации, добавил другой источник. Белоусов курировал в правительстве подготовку плана восстановления экономики после пандемии в 2020 г., а также план преодоления антироссийских санкций в 2022 г. – он формулировал систему мер поддержки, напомнил собеседник.
Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей». В секретариате Белоусова информацию также не комментировали.
Белоусов стал первым вице-премьером в январе 2020 г., когда премьер-министром был назначен Михаил Мишустин. До этого он 7 лет работал помощником президента по экономике (сейчас эту должность занимает Максим Орешкин).
10 мая Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Отвечая на вопросы депутатов, Мишустин пообещал обсудить с президентом предложение сделать своим первым замом вице-премьера, курирующего промышленность и торговлю.
«Я посоветуюсь с президентом», – ответил Мишустин на предложение депутата Валерия Гартунга («Справедливая Россия») при формировании правительства предусмотреть для куратора промышленности должность первого вице-премьера.
Сейчас должность и. о. вице-премьера и министра промышленности и торговли занимает Денис Мантуров (он же должен исполнять обязанности первого вице-премьера в период временного отсутствия Белоусова).
В числе обязанностей Белоусова на посту первого вице-премьера – разработка основных направлений социально-экономического развития, координация работы по достижению национальных целей развития (майских указов президента), мониторинг исполнения нацпроектов, контроль за нацпроектами по развитию МСП и по производительности труда. Кроме того, Белоусов отвечает за госполитику в области транспорта и возглавляет совет директоров РЖД.
Также он курирует вопросы государственной инвестиционной политики, разработки госпрограмм, а также осуществление инвестиций за счет средств Фонда национального благосостояния. Еще одно направление работы Белоусова – это поддержка экспорта, выработка госполитики в сфере внешнеэкономической деятельности, таможенно-тарифное регулирование. Также Белоусов отвечает за развитие критических технологий, под его руководством была подготовлена Концепция технологического развития до 2030 г.
До прихода в администрацию президента в 2013 г. Белоусов был министром экономического развития в правительстве Дмитрия Медведева (с 21 мая 2012 г. по 24 июня 2013 г.). В 2008-2012 гг. был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства. До этого 2,5 года занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2000 по 2006 г. Белоусов был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
По образованию Белоусов экономист. Он окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова, затем защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР. В 2006 г. стал доктором наук, защитив в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) диссертацию по теме «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики».