Почему консерваторы в Великобритании выступили за возвращение призыва в армию

«Тем, кто жалуется, что делать такую службу обязательной неразумно, я отвечу, что быть гражданином – значит не только пользоваться своими правами, но и выполнять обязанности», – подчеркнул Сунак в статье в The Mail on Sunday. Как отмечается в материале, Лондон якобы боится растущей угрозы со стороны авторитарных стран, к которым причисляются Иран, Китай, КНДР и Россия, что и вызвало предложение о «милитаризации» молодежи.