Почему консерваторы в Великобритании выступили за возвращение призыва в армию

Почему консерваторы в Великобритании выступили за возвращение призыва в армиюНа результаты партии инициатива не влияет, но послужит пропаганде
Премьер-министр Риши Сунак объявил об этом в авторской статье, опубликованной газетой The Mail on Sunday. В соответствии с предполагаемым планом у британцев будет возможность выбора: либо военная служба, либо общественная работа, помощь правоохранительной системе и системе здравоохранения. При этом предполагается, что военную службу выберут лишь около 10% призывников.
«Тем, кто жалуется, что делать такую службу обязательной неразумно, я отвечу, что быть гражданином – значит не только пользоваться своими правами, но и выполнять обязанности», – подчеркнул Сунак в статье в The Mail on Sunday. Как отмечается в материале, Лондон якобы боится растущей угрозы со стороны авторитарных стран, к которым причисляются Иран, Китай, КНДР и Россия, что и вызвало предложение о «милитаризации» молодежи.
В консервативной партии решение Сунака встретило поддержку. По словам министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли, суть плана состоит в том, чтобы «вытащить молодежь из пузыря» и дать ей «общее чувство цели». Предполагается, что новый план «соответствует взглядам и устремлениям разных людей», а за отказ от призыва, как заверил Клеверли, не будет предусмотрено уголовной ответственности.
Как пишет The Guardian, цитируя источник в консервативной партии, страна должна быть «открытой и честной» в отношении долгосрочных проблем, с которыми она сталкивается. Кроме того, возвращение к призыву на военную службу может дать молодым британцам «те возможности, которых они заслуживают».
По мнению британских властей, план Сунака даст молодежи «навыки работы в реальном мире». Свое решение они мотивируют тем, что во время пандемии COVID-19 очевидной стала важность работы государственных служб, занять население в которой и предполагается. При этом тори открещиваются от сравнения предлагаемого ими плана со всеобщим призывом на воинскую службу, действовавшим в стране до 1960 г.
Против такой схемы по призыву на военную службу выступила лейбористская партия. Планируемое решение, общая цена которого составит 2,5 млрд фунтов стерлингов, источник The Guardian из лейбористов назвал «еще одним отчаянным, не обеспеченным финансированием предложением». По мнению партии, подобная инициатива понадобилась потому, что консерваторы сократили вооруженные силы до их наименьшей численности со времен Наполеона.
Сами консерваторы планируют изыскать средства на реализацию своего проекта борьбы с уклонением от налогов – подобным образом тори намерены получить 1 млрд фунтов стерлингов, а еще 1,5 млрд возьмут из фонда UK Shared Prosperity Fund, целью которого является повышение уровня жизни за счет помощи людям и местному бизнесу. Как гласит информация с официального сайта правительства Великобритании, этот фонд представляет собой предсказуемый, долгосрочный источник финансирования, который люди на местах могут использовать по своему усмотрению.
Проект о возобновлении призыва в армию обсуждался весьма давно, говорит старший научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Александр Алешин. Сейчас в преддверии ожидаемого провала на выборах 4 июля антироссийски настроенные тори подняли его как знамя и пытаются играть на своем отличии от лейбористов, внешнеполитическая линия которых размыта и невнятна. Консерваторы раскручивают тему противостояния России и Украины, а британское общество в целом милитаризируется, так что появление подобного решения не стало удивительным.
При этом какого-то решающего влияния на результат выборов предложение Сунака вряд ли окажет – вопросы обороны в глазах простого британца менее значимы, чем социально-экономические вопросы. Консерваторам же, по сути, нечего предложить населению, кроме сиюминутных успехов в экономике и замедления инфляции, а также антироссийской повестки, частью которой и является призыв молодых британцев на службу в армию или другие госструктуры.