В случае победы Трампа всем иностранным студентам позволят осесть в США

В случае победы Трампа всем иностранным студентам позволят осесть в СШАНо это не коснется коммунистов, исламистов и сторонников «Хамаса»
Все иностранные студенты с оконченным американским высшим образованием должны автоматически получить грин-карту. С таким предложением выступил бывший президент США Дональд Трамп, принявший участие в подкасте инвестора Дэвида Сакса.
Сакс попросил экс-президента пообещать создать условия для привлечения в Америку «лучших и умнейших» со всего мира. «Я обещаю. Если закончил американский колледж, думаю, должен получить грин-карту автоматически как часть диплома», – сказал Трамп.
Что такое грин-карта
Грин-карта («зеленая карта») дает ее обладателю статус постоянного жителя США. В этом статусе он имеет право на проживание и работу в стране. Через пять лет после получения грин-карты ее обладатель сможет претендовать на гражданство США. Впервые подобные карты появились в 1940 г. после принятия закона о регистрации иностранных граждан. Грин-карты разыгрываются ежегодно.
Согласно отчету Института Катона, всего в 2023 г. на получение грин-карты было сделано 31,3 млн запросов. Из них к конкурсу допустили только 3,79%, отказ получили 55,35%. Рассмотрение оставшихся 40,87% заявок было отложено.
При этом в ходе своей избирательной кампании в 2015-2016 гг. и президентства в 2017-2020 гг. Трамп настаивал на жестком регулировании не только нелегальной, но и легальной миграции, в том числе связанной с получением образования. В июле 2020 г. он предложил лишать студенческих виз иностранцев, посещающих занятия только в онлайн-формате.
Кроме того, как сообщало в 2018 г. американское издание Politico, агрессивная риторика Трампа, по мнению руководства нескольких ведущих американских университетов, напрямую негативно влияла на заинтересованность иностранцев в получении образования в США.
Но количество студентов из других стран в США увеличивалось на протяжении первых двух лет президентства Трампа и резко просело только в период пандемии 2020-2021 гг. Максимальное число иностранных студентов в американских высших учебных заведениях было зарегистрировано в 2018-2019 учебном году – 1,095 млн человек. Годом ранее их было чуть меньше – 1,075 млн.
По данным Statista, в 2022-2023 учебном году в США было 1,057 млн иностранных студентов. Большинство из них приехали из Китая (289 526 человек), Индии (268 923), Южной Кореи (43 847), Канады (27 876) и Вьетнама (21 900). Число российских студентов, поступивших в университеты США в 2023/24 учебном году, составило 4466 человек, следует из данных Института статистики ЮНЕСКО. По данным госдепартамента США, всего в 2023 г. американскую студенческую визу получили 478 509 человек.
Слова Трампа можно рассматривать с электоральной, экономической и геополитической точек зрения, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. «Стоит напомнить, что в подкасте он говорит с бизнесменом из Кремниевой долины и обещает реализовать выгодную именно для того и ему подобных политику. Трамп пытается закрепить за собой их финансовую поддержку на выборах», – полагает Бунина.
По данным газеты The New York Times, в начале июня Сакс организовал мероприятие по привлечению средств в пользу избирательного штаба Трампа и собрал $12 млн.
В условиях соперничества с Китаем США при любой администрации будут работать над привлечением талантов, продолжает эксперт. По ее словам, в первую очередь визовые и прочие поблажки могут коснуться студентов с техническими специальностями.
Бунина также полагает, что меры Трампа направлены на укрепление позиций США в научной конкуренции с Китаем. По данным The Economist от 12 июня, КНР лидирует по показателям цитирования в восьми основных научных дисциплинах из 14, включая физику, химию, математику, биологию и инженерию.
Через несколько часов после выхода подкаста пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Каролин Левит заявила, что планы Трампа коснутся только тех студентов, «которые могут сделать важный вклад» в развитие США. Она уточнила, что упрощенный доступ к грин-карте для иностранных студентов будет сопровождаться «жесточайшей системой проверки», которая исключит «коммунистов, исламистов, сторонников [радикальной палестинской группировки] “Хамас” и ненавистников Америки».
По мнению Буниной, упрощенный процесс иммиграции может не только привлечь, но и оставить в США уже работающие иностранные кадры, которым по нынешним правилам надо будет покинуть страну через некоторое время. «Например, сейчас после завершения образования выпускникам технических специальностей дается только три года на работу», – говорит она.
Заявление Трампа скорее популистское, его очень трудно реализовать юридически, объясняет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. По его словам, для реформы необходимо комплексное изменение американского миграционного законодательства. «Но и одобрение законопроекта не гарантирует реализацию его положений, так как различные правозащитные группы и профсоюзы могут оспаривать эти изменения годами, а значит, они не смогут действовать», – пояснил Именнов.
Даже если опустить эти факторы, условный новый закон не сможет эффективно действовать без проработки подзаконных нормативно-правовых актов (НПА), продолжает юрист. Эти НПА, как и сам закон, должны соответствовать существующему законодательству и реалиям трудового рынка, уточнил Именнов.
«Кроме того, в истории США не было случаев “автоматического” предоставления грин-карты. Формируются механизмы расширения доступа к ним, но об автоматическом получении речь не идет», – напомнил юрист.