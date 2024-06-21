В случае победы Трампа всем иностранным студентам позволят осесть в США

Что такое грин-карта

Грин-карта («зеленая карта») дает ее обладателю статус постоянного жителя США. В этом статусе он имеет право на проживание и работу в стране. Через пять лет после получения грин-карты ее обладатель сможет претендовать на гражданство США. Впервые подобные карты появились в 1940 г. после принятия закона о регистрации иностранных граждан. Грин-карты разыгрываются ежегодно.

Согласно отчету Института Катона, всего в 2023 г. на получение грин-карты было сделано 31,3 млн запросов. Из них к конкурсу допустили только 3,79%, отказ получили 55,35%. Рассмотрение оставшихся 40,87% заявок было отложено.