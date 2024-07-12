Первые выпускники «школы мэров» подготовили свои проекты

Глава Власихи Московской области Герман Потапчук сказал «Ведомостям», что обучение в «школе мэров» позволило ему более широко взглянуть на существующие проблемы и практики их решения. «Опыт, которым со мной поделились самые успешные и эффективные руководители в самых разных городах нашей страны, во многом может и должен быть применен в муниципалитете, который я возглавляю. Самыми важными отмечу курсы лекций и практик по управлению проектами, ведению хозяйственной деятельности в муниципалитете, формированию команды, общению с жителями и, самое главное, поиску неэффективных процессов и их исправлению», – пояснил он. По словам чиновника, такое обучение вселяет уверенность и вдохновляет к дальнейшему развитию. «Поэтому я связываю свою дальнейшую деятельность с местным самоуправлением, профессиональным и карьерным ростом на пользу нашим жителям», – заявил Потапчук.