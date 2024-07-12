Первые выпускники «школы мэров» подготовили свои проекты

Первые выпускники «школы мэров» подготовили свои проектыЗа время обучения 19 слушателей получили новые назначения или были избраны на руководящие посты
Завершается обучение слушателей «школы мэров» по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления Президентской академии (РАНХиГС), сообщил «Ведомостям» представитель мастерской управления «Сенеж». 13 июля авторы лучших проектов презентуют в ней свои разработки. Итогом работы двух потоков программы стали 157 проектов оптимизации процессов муниципального управления, в т.ч. в таких сферах, как ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и уборка мусора, работа с детьми и молодежью, управление муниципальным жилищным фондом, привлечение инвестиций, развитие территорий, муниципальные услуги и взаимодействие с жителями.
Среди лучших разработок – проект сити-менеджера Рязани Виталия Артемова по оптимизации содержания городских автомобильных дорог в зимнее время. «Благодаря новым знаниям ему удалось внедрить в управление городом принципы бережливого производства, картирования и оптимизации процессов. Проведена “перезагрузка” дирекции благоустройства города, изменено муниципальное задание, по-другому выстроена работа с обращениями граждан. Кроме того, совместно с Ряжским авторемонтным заводом муниципальная команда создала специальную серию коммунальной техники на базе УАЗа для уборки тротуаров», – говорится в сообщении пресс-службы «Сенеж». Внедрение новой практики позволило сократить количество ДТП в зимний период 2024 г. на 62% в сравнении с тем же периодом 2023 г. Процент выполнения графика движения общественного транспорта вырос до 94,3%, количество обращений в травмпункты снизилось на 25,8%, количество положительных оценок работы дирекции благоустройства города увеличилось на 17,4%.
Также отмечена работа главы Менделеевского района Татарстана Радмира Беляева, который во время обучения в «школе мэров» внедрил управленческое решение по усовершенствованию процесса подготовки и трудоустройства молодых специалистов, исходя из потребности предприятий муниципального образования. В муниципалитете, где с 2021 г. фиксировался отток молодежи, команда главы разработала проект по созданию образовательного кластера, цель которого – подготовка высококвалифицированных кадров с помощью многоступенчатой системы обучения – от детского сада до передовых инженерных школ и профильных вузов. Были перепрофилированы три учреждения в профильные ведомственные, выделено финансирование на развитие инфраструктуры в размере 500 млн руб. и внедрены стимулирующие выплаты для педагогов и учащихся на общую сумму 19 млн руб. «По результатам исследования лояльность школьников и их родителей к градообразующему предприятию и химической отрасли выросла до 95%, а оценка городской среды и качества жизни составила 94%», – приводятся в пресс-релизе слова Беляева.
Массовый уход российских мэров
С начала года как минимум 15 мэров российских городов ушли в отставку, восемь из них – только в июне. Последним на данный момент уволился мэр Орска (Оренбургская область) Василий Козупица. Обычно у отставок мэров не бывает общей причины, хотя технически это выглядит как «мэропад», объяснял «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, «держали ситуацию до президентских выборов, чтобы спокойно провести, – и после них у губернаторов оказались развязаны руки».
Замглавы администрации Ялты Виталий Оганесян оптимизировал процессы реализации проекта реновации на территории микрорайона Кривошты. «В 2021 г. столкнулись с последствиями потопа и отсутствием условий для комплексного переустройства и обновления инженерной инфраструктуры, а также возможностей для развития городской среды», – приводятся в сообщении слова чиновника. В 2024 г. провели инвентаризацию всех земельных участков и объектов капитального строительства, подготовили концепцию комплексного развития территорий (КРТ), проработали вопросы для проведения ежегодного Крымского градостроительного форума как пилотной профессиональной площадки по вопросам градостроительного развития Крыма, рассказал он.
Благодаря проекту Оганесяна планируется значительно обновить жилищный фонд, создать новую, современную городскую инфраструктуру с парковками, гостиницей, апарт-отелем, торговым центром, физкультурно-оздоровительным комплексом, культурно-досуговым центром, школой и детскими садами. Количество рабочих мест планируется увеличить на 2000.
Глава Власихи Московской области Герман Потапчук сказал «Ведомостям», что обучение в «школе мэров» позволило ему более широко взглянуть на существующие проблемы и практики их решения. «Опыт, которым со мной поделились самые успешные и эффективные руководители в самых разных городах нашей страны, во многом может и должен быть применен в муниципалитете, который я возглавляю. Самыми важными отмечу курсы лекций и практик по управлению проектами, ведению хозяйственной деятельности в муниципалитете, формированию команды, общению с жителями и, самое главное, поиску неэффективных процессов и их исправлению», – пояснил он. По словам чиновника, такое обучение вселяет уверенность и вдохновляет к дальнейшему развитию. «Поэтому я связываю свою дальнейшую деятельность с местным самоуправлением, профессиональным и карьерным ростом на пользу нашим жителям», – заявил Потапчук.
Обучение в «школе мэров» проходило на протяжении восьми месяцев. Всего в два потока программы был зачислен 161 участник. Это главы муниципалитетов, заместители глав, представители региональных органов власти и организаций. Средний возраст участников – 41 год, среди них 87% мужчин и 13% женщин. Программа была рассчитана на 500 академических часов в шести тематических модулях. Участники перенимали опыт в муниципалитетах 10 регионов: Москвы, Сахалинской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Тульской и Московской областей, Ставропольского края, Татарстана, Башкирии.
За время обучения по программе 19 слушателей получили новые назначения или были избраны на руководящие посты. В частности, 23 ноября 2023 г. избран на должность сити-менеджера Рязани Виталий Артемов, 14 июня 2024 г. назначен исполняющим обязанности главы Астрахани Назар Кучерук, 28 июня 2024 г. главой Липецка был избран Роман Ченцов.
Смысл «школы мэров» состоит в том, чтобы местное самоуправление не чувствовало себя потерянным и ощущало, что с ним действительно ведется системная работа, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Я думаю, что лучшие выпускники будут иметь возможность дальнейшего карьерного роста, тем более, что мы видим сейчас такой ренессанс темы “где родился, там и пригодился”, когда действующих или бывших мэров назначают главами регионов», – сказал он.
«Школа мэров» – это логичное и системное продолжение «школы губернаторов», которая за годы работы подтвердила свою эффективность, говорит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Поэтому думаю, что назначения выпускников “школы мэров” не заставят себя долго ждать», – сказала она «Ведомостям».