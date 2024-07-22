Гордума Элисты серьезно обновится

Ситуация в Элисте не уникальная – почти на всех выборах в регионах в последние годы «Единая Росси» довольно сильно обновляется, говорит политолог Александр Кынев. На результатах выборов, по его оценке, это «особенно не сказывается». Причинами ротации эксперт считает введенные в последние годы различные законодательные ограничения, например запрет на наличие счетов в иностранных банках: «Ты не сможешь нормально путешествовать без зарубежной карты». «Плюс очень многие не хотели бы публично светиться лишний раз и не попадать в санкционные списки», – полагает Кынев. По его словам, Калмыкия – регион с довольно сильным административным управлением на выборах и никакой значимой оппозиции там нет.