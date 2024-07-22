Гордума Элисты серьезно обновится

Гордума Элисты серьезно обновитсяДосрочная отставка спикера лишила неуязвимой позиции его соратников
В список кандидатов, который партия выдвинула на выборы, вошли семь из 11 действующих депутатов, которые участвовали в предварительном голосовании «Единой России». Таким образом, Элистинское городское собрание, состоящее из 25 депутатов, обновится как минимум на две трети, а фракция «Единой России» – на половину (в ней 14 человек). Еще три депутата участия в праймериз не принимали.
«Единая Россия» всегда поддерживает обновление законодательных органов власти, сказал «Ведомостям» руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. «В Элисте только семь действующих депутатов смогли по итогу предварительного голосования занять достойные места в списках партии на предстоящих выборах, что составляет порядка 20% от общего числа кандидатов. Сейчас мы идем на выборы в городское собрание с наиболее достойными», – заявил Сидякин. По его словам, в их числе городские активисты, журналисты, деятели ОНФ, уважаемые работники образования и здравоохранения.
На итоговый список могла повлиять и состоявшаяся 25 мая досрочная отставка мэра столицы Калмыкии (в Элисте двуглавая система местного самоуправления – главой города является спикер горсобрания) Николая Орзаева. 5 июня он возглавил контрольно-счетную палату Калмыкии. Орзаев планировал сохранить большую часть действующих депутатов и поддерживал их стремление переизбраться и участвовать в праймериз, тогда как в республиканском отделении «Единой России» считали необходимым, чтобы в праймериз также участвовали и новички – учителя, врачи и общественники, отмечает политолог Андрей Серенко. «Поэтому там появились новые фамилии, которые и выиграли праймериз у депутатов-старожилов. Отставка Орзаева с поста председателя Элистинского горсобрания лишила неуязвимой позиции его соратников», – говорит эксперт.
И в партии, и в администрации Калмыкии была популярна идея максимального обновления горсобрания Элисты – города, где сильны протестные настроения и есть широкая прослойка «рассерженных горожан», продолжает Серенко. Так появился список из людей, ранее не входивших в органы управления, не имевших негативных репутационных «кармических хвостов». Но при этом наиболее сильные депутаты нынешнего созыва, такие как Максим Сорокин и Бадма Дорджиев, в выборах участвуют, добавил политолог. В 2021 г. на выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» в Элисте получила 26,66% голосов, уступив лидерство КПРФ (28,95%).
Ситуация в Элисте не уникальная – почти на всех выборах в регионах в последние годы «Единая Росси» довольно сильно обновляется, говорит политолог Александр Кынев. На результатах выборов, по его оценке, это «особенно не сказывается». Причинами ротации эксперт считает введенные в последние годы различные законодательные ограничения, например запрет на наличие счетов в иностранных банках: «Ты не сможешь нормально путешествовать без зарубежной карты». «Плюс очень многие не хотели бы публично светиться лишний раз и не попадать в санкционные списки», – полагает Кынев. По его словам, Калмыкия – регион с довольно сильным административным управлением на выборах и никакой значимой оппозиции там нет.
Выборы депутатов Элисты проходят по смешанной системе: 18 избираются по партийным спискам, 7 – по одномандатным округам. 12 июля «Ведомости» сообщали, что КПРФ через суд добилась отмены решения территориальной избирательной комиссии (ТИК) Элисты о заверении списка кандидатов «Справедливой России» на выборах в Элисте, решение вступило в законную силу.