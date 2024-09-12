Путин выступил на Петербургском форуме объединенных культур

Путин выступил на Петербургском форуме объединенных культурПо словам президента, культура должна существовать без вмешательства извне
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, в самом названии форума заключено признание цивилизационного многообразия мира, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религий, а также равенство государств в формировании мировой культурной повестки.
По словам президента, значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но при этом находится под постоянным давлением и угрозой размывания, прежде всего из-за политизации сферы культуры и превращения ее в оружие геополитический интриг, из-за постоянных попыток «вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей». Всего, что не совпадает с повесткой, которую продвигают «глобалистские элиты и правящие круги некоторых государств».
«Мы в России с главными для нас ценностями определились, закрепили их в основном законе страны – в Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет и так же, как и мы, считает священным: право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам», – подчеркнул президент, добавив, что результаты этих усилий определят и будущее мирового устройства, и перспективы культуры.
В России, отметил Путин, убеждены, что культура должна и может существовать «без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры». В этой связи он напомнил, что искусством также называют дипломатию: именно она дает понимание, что можно и чего нельзя говорить и делать, чтобы избежать непоправимых последствий.
«Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел», – заявил глава государства, добавив, что немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам.
Путин напомнил о своем указе об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
«Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами», – обратив внимание президент.
Путин также поднял тему «мейнстрима» – если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать определенным рамкам, в противном случае его ждут «остракизм и отмена». При этом продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Большинству стран и народов, считает Путин, такие подходы не по душе – они видят будущее культуры во взаимном уважении, доверии и равноправном сотрудничестве.
«Навязчивая пропаганда бессильна перед лицом истинного искусства, ведь те, кто служит ему, обостренно чувствуют нерв эпохи и потребности общества, могут различать истинные и ложные ценности, понять, кто сердцем ратует за мир, процветание и дружбу народов, а кто скрывает за правильными словами корысть, превосходство, деструктивные замыслы и свою исключительность», – заявил российский лидер.
Россия изначально складывалась как многонациональное государство, что отразилось на ее традициях, настаивает Путин. В этом основа и общей идентичности, и духовной силы страны.
Годом ранее, на культурном форуме 2023 г., среди причин напряженности в мире Путин также называл «претензии отдельных сил на исключительность, в том числе на культурную». По его словам, они готовы подвергнуть «всех и вся унификации» по собственному шаблону. Такая «вульгарная глобализация» и культурная экспансия умножили конфликтный потенциал, считает президент. Будущее же за многообразным развитием. При этом Россия верит в стремление просвещенных людей строить безопасный мир, она будет работать со всеми, кто разделяет ценности мира и взаимоуважения. Путин говорил и о том, что многие в мире пытаются исказить историю, но настоящее искусство этому противостоит. Он сказал, что если с архивами работают специалисты, то большинство людей «черпают знания о прошлом» из книг, кино, театра, живописи. По его мнению, правду о самых сложных моментах прошлого люди узнают из литературы.