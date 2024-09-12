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Путин выступил на Петербургском форуме объединенных культур

По словам президента, культура должна существовать без вмешательства извне
Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, в самом названии форума заключено признание цивилизационного многообразия мира, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религий, а также равенство государств в формировании мировой культурной повестки.

По словам президента, значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но при этом находится под постоянным давлением и угрозой размывания, прежде всего из-за политизации сферы культуры и превращения ее в оружие геополитический интриг, из-за постоянных попыток «вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей». Всего, что не совпадает с повесткой, которую продвигают «глобалистские элиты и правящие круги некоторых государств».

«Мы в России с главными для нас ценностями определились, закрепили их в основном законе страны – в Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет и так же, как и мы, считает священным: право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам», – подчеркнул президент, добавив, что результаты этих усилий определят и будущее мирового устройства, и перспективы культуры.

В России, отметил Путин, убеждены, что культура должна и может существовать «без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры». В этой связи он напомнил, что искусством также называют дипломатию: именно она дает понимание, что можно и чего нельзя говорить и делать, чтобы избежать непоправимых последствий.

«Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел», – заявил глава государства, добавив, что немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам.

Путин напомнил о своем указе об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

«Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами», – обратив внимание президент.

Путин также поднял тему «мейнстрима» – если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать определенным рамкам, в противном случае его ждут «остракизм и отмена». При этом продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Большинству стран и народов, считает Путин, такие подходы не по душе – они видят будущее культуры во взаимном уважении, доверии и равноправном сотрудничестве.

«Навязчивая пропаганда бессильна перед лицом истинного искусства, ведь те, кто служит ему, обостренно чувствуют нерв эпохи и потребности общества, могут различать истинные и ложные ценности, понять, кто сердцем ратует за мир, процветание и дружбу народов, а кто скрывает за правильными словами корысть, превосходство, деструктивные замыслы и свою исключительность», – заявил российский лидер.

Россия изначально складывалась как многонациональное государство, что отразилось на ее традициях, настаивает Путин. В этом основа и общей идентичности, и духовной силы страны.

Годом ранее, на культурном форуме 2023 г., среди причин напряженности в мире Путин также называл «претензии отдельных сил на исключительность, в том числе на культурную». По его словам, они готовы подвергнуть «всех и вся унификации» по собственному шаблону. Такая «вульгарная глобализация» и культурная экспансия умножили конфликтный потенциал, считает президент. Будущее же за многообразным развитием. При этом Россия верит в стремление просвещенных людей строить безопасный мир, она будет работать со всеми, кто разделяет ценности мира и взаимоуважения. Путин говорил и о том, что многие в мире пытаются исказить историю, но настоящее искусство этому противостоит. Он сказал, что если с архивами работают специалисты, то большинство людей «черпают знания о прошлом» из книг, кино, театра, живописи. По его мнению, правду о самых сложных моментах прошлого люди узнают из литературы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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