Путин выступил на Петербургском форуме объединенных культур

Годом ранее, на культурном форуме 2023 г., среди причин напряженности в мире Путин также называл «претензии отдельных сил на исключительность, в том числе на культурную». По его словам, они готовы подвергнуть «всех и вся унификации» по собственному шаблону. Такая «вульгарная глобализация» и культурная экспансия умножили конфликтный потенциал, считает президент. Будущее же за многообразным развитием. При этом Россия верит в стремление просвещенных людей строить безопасный мир, она будет работать со всеми, кто разделяет ценности мира и взаимоуважения. Путин говорил и о том, что многие в мире пытаются исказить историю, но настоящее искусство этому противостоит. Он сказал, что если с архивами работают специалисты, то большинство людей «черпают знания о прошлом» из книг, кино, театра, живописи. По его мнению, правду о самых сложных моментах прошлого люди узнают из литературы.