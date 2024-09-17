Кто есть кто в новом составе Еврокомиссии

Кто есть кто в новом составе ЕврокомиссииКроме новых лиц, появился пост еврокомиссара по обороне и космосу
Переизбранная в середине июля на второй срок глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила состав органа на ближайшие пять лет. Список кандидатов на ключевые посты она представила на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) 17 сентября.
«Каждый член моей команды привнесет свой опыт и понимание Европы. Вместе мы будем одной командой, работать на общую цель. Для того, чтобы сделать Европу сильнее», – написала фон дер Ляйен.
«Ведомости» разбирались в новом руководстве ЕС: что оно значит для сообщества и России.
Внешняя политика
Европейскую дипломатию вместо Жозепа Борреля возглавит экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас (2021-2024 гг.; в феврале 2024 г. объявлена в уголовный розыск МВД России). Ее внешнеполитические позиции практически не отличаются от тех, которых придерживался ее предшественник.
Каллас также является сторонницей оказания помощи Украине и уверена в необходимости способствования ее победе на поле боя. После назначения на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги Каллас на своей странице в X выразила надежду на «тесное сотрудничество» и в очередной раз подчеркнула, что целью этого взаимодействия является победа Украины.
В декабре 2022 г. она также написала статью для журнала Foreign Affairs под заголовком «Нет миру на условиях Путина», в которой попыталась объяснить, почему украинское направление внешней политики важно для Европы. «На Украине на кону не только существование Украины, но и архитектура безопасности Европы, по этой причине Украина должна выиграть. Мир без достижения этих целей не сможет гарантировать ничью безопасность», – написала Каллас. В этой же статье она подчеркнула, что ЕС должен укреплять собственную оборону.
В августе 2023 г., когда Каллас еще занимала пост главы эстонского правительства, в СМИ появилась информация о том, что компания Stark Logistic (SL), совладельцем которой был ее муж, возобновила свою работу в России, несмотря на ограничения. Тогда она подверглась критике, но отказалась уходить в отставку. Через некоторе время ее муж продал все свои акции SL.
У Каллас полномочия на посту представителя по иностранным делам и политике безопасности будут весьма ограниченными, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, это связано с тем, что ЕС уже и не формальный союз государств, но и не полноценное единое образование.
«У органов европейской бюрократии нет таких властных полномочий, как у национальных правительств, а многие важные сюжеты оказываются “размазанными” между ними», – поясняет эксперт.
Оборона
На новую для политической иерархии ЕС должность комиссара по делам обороны и космоса назначат бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса (1999-2000 гг., 2008-2012 гг.). По словам фон дер Ляйен, в его задачу будет входить развитие европейского оборонного союза. Об этом она рассказала Politico 17 сентября. В августе Кубилюс заявил, что следующие несколько лет Европа должна сосредоточиться на Украине и на «трансформации востока Европы».
В своей июльской статье на сайте Европейской народной партии (ЕНП) политик призывает страны ЕС разработать «стратегию для Украины», подразделив ее на две части: «стратегия победы Украины» и «стратегия успеха Украины». В первой Кубилюс заявляет о необходимости передачи Киеву «как минимум» 100 млрд евро военной помощи. Он подчеркивает, что эти средства могут быть направлены на увеличение производства оружия Украине и ЕС. Вторая часть касается восстановления Украины и ее постепенной интеграции в «евро-атлантические» институты.
В части о «трансформации востока Европы» Кубилюс пишет, что эта стратегия будет направлена, в частности, и на Россию с Белоруссией, чтобы они «трансформировались» в «нормальные страны». Одним из способов достижения этой цели Кубилюс назвал «смену режима», но уточнил: «Сам Запад не изменит режимы в Москве и Минске».
По данным Politico, задачей Кубилюса в должности комиссара по обороне и космосу будет активизация военной промышленности стран – членов ЕС и, конкретно, развитие работы Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Бюджет программы на период с 2025 по 2027 г. составит 1,5 млрд евро. Среди приоритетов этой инициативы: налаживание совместного производства боеприпасов (внутри ЕС), безопасность цепочек поставок и поддержка военпрома Украины.
Об учреждении должности комиссара по обороне фон дер Ляйен говорила еще в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. При этом отдельный департамент по вопросам обороны и космоса был учрежден еще в 2019 г. Вопросы производства боеприпасов с тех пор курировал бывший комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (2019-2024 гг.).
Пост еврокомиссара по обороне важен, так как в настоящее время ЕС милитаризируется, говорит старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. В сфере обороны ЕС ориентируется на возможное избрание Дональда Трампа президентом США, поэтому европейцам приходится исходить из предположений, что США в будущем несколько «прикроют свой зонтик безопасности не в пользу ЕС».
Политика расширения ЕС
Комиссаром по вопросам расширения станет Марта Кос. До работы в общеевропейских структурах Кос была дипломатом и служила послом Словении в Германии (2013-2017 гг.) и в Швейцарии (2017-2020 гг.).
С февраля по сентябрь 2022 г. она была председателем словенской политической партии «Свобода». Согласно сайту, организация определяет себя как зеленую и левоцентристскую партию. Ее также можно причислить к стану проевропейских движений, выступающих за более глубокую интеграцию ЕС.
Выступая перед Европарламентом 17 сентября, фон дер Ляйен подчеркнула, что Кос буде курировать Восточное партнерство и взаимодействие с Украиной по вопросам помощи и ее восстановления.
Во время мандата предыдущего состава ЕК заявки на тот или иной этап европейской интеграции подали Босния и Герцеговина (БиГ), Грузия, Молдавия и Украина. БиГ получила статус кандидата в декабре 2022 г. В этом же году в марте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС. Вместе с Грузией об официальном оформлении заявки на вступление в сообщество сообщила и президент Молдавии Майя Санду. Позднее 14 декабря 2023 г. Брюссель принял решение начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС.
Украина подала заявку 28 февраля 2022 г., вскоре после начала боевых действий. 8 июня 2022 г. за предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС проголосовал Европарламент. Решение поддержана и ЕК. Начало переговоров с Украиной инициировано Европейским советом 14 декабря 2023 г. Старт переговорам дан уже в конце июня 2024 г.
При этом в июле 2024 г. ЕС приостановил соответствующие процедуры с Грузией и заморозил часть помощи республике. Произошло это из-за принятия грузинским парламентом инициированного правящей партией «Грузинская мечта» закона об иноагентах. Кроме того, в сентябре 2024 г. в ЕС заявили о фактической приостановке процесса вступления Грузии в объединение из-за принятия во втором чтении закона об «ЛГБТ-пропаганде» (движение ЛГБТ запрещено в РФ). В ответ на это Брюссель призвал грузинские власти «вернуться на путь интеграции» и предупредил, что принятие закона негативно скажется на их отношениях.
Что касается политики расширения при новом составе ЕК, то если и будет инициирована такая процедура, то наиболее вероятным направлением интеграции будут Западные Балканы, особенно Сербия, продолжает Камкин.
Эксперт уверен, что из нынешних кандидатов на вступление в ЕС у Сербии, начавшей переговоры еще в 2005 г., пока больше шансов, чем у остальных претендентов на этом треке. «Если там победит прозападное правительство и будут подвижки в сторону признания Косова, в Брюсселе будут готовы принять Белград», – подчеркнул он.
Для Грузии и Молдавии также будут делаться шаги для сближения, но это не говорит о перспективе скорого вступления, продолжает эксперт. Ситуация осложняется ухудшением отношений Грузией с объединением. Но, подчеркивает Камкин, прозападные силы внутри страны продолжат получать помощь и из Брюсселя.
Интеграция Украины в ЕС будет темой обсуждений, но на практике не будет реализована, так как Киев не удовлетворяет ни одному из критериев, необходимых для членства, сказал эксперт.
Что дальше
Всего новый состав ЕК включает 26 чиновников: 16 мужчин и 10 женщин. Кроме того, 13 из 26 – представители ЕНП, в которой состоит сама фон дер Ляйен. Все кандидатуры должны быть одобрены Европарламентом.
Законодатели проведут встречи с будущими членами ЕК в ходе специальных слушаний и позже голосуют за или против всего предложенного состава. 13 сентября фон дер Ляйен настояла на начале слушаний на неделе, которая начнется 14 октября, чтобы ЕК смогла начать работу в новом составе с 1 ноября (мандат нынешних членов ЕК истекает в конце октября).
Но есть вероятность, что процесс затянется до декабря. Это связано со сложностями формирования расписания работы Европарламента после летних каникул. Кроме того, спецкомиссия по юридическим вопросам должна провести проверку каждого кандидата на наличие конфликта интересов. В случае его выявления предполагается проведение отдельного слушания.
Другая проблема связана с тем, что члены Европарламента должны будут посетить Страсбург на две недели в октябре. Это предполагает слушания там, хотя обычно их проводят в Брюсселе. Один из собеседников Politico называл это «логистическим кошмаром».
Предыдущий состав ЕК и так был «ястребиным» по отношению к России, ожидать более конструктивного подхода от нового не стоит, говорит Соколов. По его словам, названные 17 сентября фон дер Ляйен фамилии подтверждают внешнеполитический курс ЕС, и никаких изменений ждать не приходится.
Новый состав ЕК может стать еще более враждебным к России, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, Каллас будет не менее жесткой, чем ее предшественник. При этом, отмечает эксперт, стоит понимать, что с точки зрения Брюсселя ресурсы для ухудшения отношений есть.
«Говоря о самой фон дер Ляйен, на второй срок ЕК получает слабого председателя – будучи ставленницей президента Франции Эммануэля Макрона за свой предыдущий срок она не сделала ничего для продвижения позиций ЕС», – резюмировал эксперт.