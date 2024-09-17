Кто есть кто в новом составе Еврокомиссии

В декабре 2022 г. она также написала статью для журнала Foreign Affairs под заголовком «Нет миру на условиях Путина», в которой попыталась объяснить, почему украинское направление внешней политики важно для Европы. «На Украине на кону не только существование Украины, но и архитектура безопасности Европы, по этой причине Украина должна выиграть. Мир без достижения этих целей не сможет гарантировать ничью безопасность», – написала Каллас. В этой же статье она подчеркнула, что ЕС должен укреплять собственную оборону.