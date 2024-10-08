«Школа мэров» обучит еще 160 управленцев для муниципалитетов России

«Школа мэров» обучит еще 160 управленцев для муниципалитетов РоссииСреди поступивших на новые потоки – главы администраций Курска и Грозного
С 8 октября в Москве стартует вторая волна обучения по программе «школы мэров», работающей по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления Президентской академии (ВШГУ РАНХиГС). Всего на новые третий и четвертый потоки «школы мэров» подали заявки 526 кандидатов, из них в слушатели было отобрано 160 человек. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель мастерской управления «Сенеж».
Среди поступивших 75 человек занимают должности глав органов местного самоуправления (47%), в прошлом году они составляли 37% от общего числа обучающихся, уточнил представитель мастерской. В числе слушателей второго потока есть и действующие главы российских городов: Хас-Магомед Кадыров (Грозный), Игорь Куцак (Курск), Александр Новиков (Смоленск), Дмитрий Наумов (Владимир), Зайт Орцханов (и. о.; Магас). Еще 47 слушателей являются вице-мэрами (29%), остальные 38 человек трудятся в региональных органах исполнительной власти, являются депутатами и т. д. (24%).
В сравнении с прошлогодним потоком среди слушателей увеличилось количество женщин – с 12 до 17% от всего количества поступивших, 27 человек. Некоторые слушательницы занимают должности замглавы городов: например, Эмилия Раджабова (Махачкала), Екатерина Мальцева (Пермь) и Евгения Юрьева (Красноярск).
В пятерку лидеров отборочных испытаний вошли представители Вологодской, Иркутской и Калининградской областей, республики Карачаево-Черкесии и Москвы. На третьем и четвертом потоках школы пройдут обучение слушатели из 82 субъектов РФ.
«Школа мэров» была запущена в ноябре 2023 г. согласно поручению президента Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления в июне того же года. Еще в 2017 г. при ВШГУ РАНХиГС свою работу начала «школа губернаторов». Ее выпускниками, например, являются губернатор Томской области Владимир Мазур, вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР) и др.
Новые должности со старта программы «школы мэров» получили 20 слушателей первой волны обучения, рассказал представитель «Сенежа». На пост и. о. мэра Астрахани был назначен в июне 2024 г. Назар Кучерук («Единая Россия»), а на должность главы Липецка в тот же месяц – Роман Ченцов («Единая Россия»). До новых назначений Кучерук работал первым замглавы администрации Астрахани (с декабря 2021 г.), а Ченцов – главой Лебедянского района Липецка (с июня 2022 г.).
Как учат в «школе мэров»
Программа «школы мэров» состоит из шести модулей, каждый из них реализуют профильные министерства и организации. Как и в прошлом году, обучение будет проходить в течение восьми месяцев с нагрузкой суммарно в 500 академических часов. Участие в реализации программы примут более 300 экспертов. В сравнении с прошлогодней волной обучения в 2024 г. изменилась география муниципалитетов, в которых слушатели будут перенимать опыт. Если в обучении Москва участвовала в программе и в первом потоке, то в остальных девяти регионах оно пройдет впервые:
– «Современные тренды муниципального управления» – Москва;
– «Операционная и командная эффективность» – Калужская и Новгородская области;
– «Стратегия развития муниципалитетов» – Иркутская область и Республика Якутия;
– «Экономика и финансы муниципалитета» – Самарская область и Ханты-Мансийский автономный округ;
– «Хозяйственная деятельность и развитие территорий» – Архангельская область и Чеченская республика;
– «Политика» – Московская область.
Переобучение муниципальных кадров началось после назначения Евгения Грачева заместителем начальника управления президента по внутренней политике, говорит политолог Александр Немцев. По его словам, «школа мэров» входит вместе с программами «школа губернаторов», «Время героев» (переподготовка участников спецоперации на Украине, в том числе для госслужбы) и другими в одну «экосистему» образовательных проектов.
«К главам и муниципальным служащим жители приходят за решением первоочередных задач, – передал Грачев через пресс-службу «Сенежа». – Кроме личностных качеств, безусловно, важны и управленческие навыки. Именно на их развитие направлена «школа мэров». По его словам, чтобы появлялись «первоклассные специалисты, экспертами ВШГУ был «разработан целевой профиль мэра»: «Он сформирован на основе анализа профессиональных качеств и управленческих подходов высших должностных лиц – в их числе выпускники «школы губернаторов», ранее занимавшие должности мэров». Нужных компетенций девять, говорит Грачев: «Среди них лидерские качества, нацеленность на результат, социальная направленность, эффективная коммуникация, открытость новому, внедрение изменений».
«Школа мэров» направлена на развитие коммуникаций между главами городов, чтобы те «не варились в собственном соку и заимствовали лучшие практики», уточняет Немцев. При этом сравнивать губернаторскую и мэрскую программу напрямую неправильно, так как они работают с кадрами разных «этажей» власти, говорит политолог Павел Склянчук. Главная выгода от «школы мэров» для ее выпускников – попадание в кадровый резерв, говорит он. Саму программу политолог считает «сбалансированной», но ее можно дополнить законодательным треком, чтобы главы городов «лучше понимали причины принятия новых федеральных законов и могли их корректно исполнять».