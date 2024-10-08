«Школа мэров» обучит еще 160 управленцев для муниципалитетов России

Как учат в «школе мэров»

Программа «школы мэров» состоит из шести модулей, каждый из них реализуют профильные министерства и организации. Как и в прошлом году, обучение будет проходить в течение восьми месяцев с нагрузкой суммарно в 500 академических часов. Участие в реализации программы примут более 300 экспертов. В сравнении с прошлогодней волной обучения в 2024 г. изменилась география муниципалитетов, в которых слушатели будут перенимать опыт. Если в обучении Москва участвовала в программе и в первом потоке, то в остальных девяти регионах оно пройдет впервые:

– «Современные тренды муниципального управления» – Москва;

– «Операционная и командная эффективность» – Калужская и Новгородская области;

– «Стратегия развития муниципалитетов» – Иркутская область и Республика Якутия;

– «Экономика и финансы муниципалитета» – Самарская область и Ханты-Мансийский автономный округ;

– «Хозяйственная деятельность и развитие территорий» – Архангельская область и Чеченская республика;

– «Политика» – Московская область.