В Молдавии по первым результатам референдума лидируют противники евроинтеграции

На выборах и референдуме в этому году власти открыли 231 избирательный участок за рубежом – рекорд за всю историю страны (на прошлых их было всего 139). Больше всего их – в Италии, Германии и Франции, тогда как в России всего два – и оба на территории молдавского посольства в Москве. Каждый участок получил не более 5000 бюллетеней. Сокращение количества участков в ЦИК объяснили «угрозами безопасности» в России. Это решение впоследствии вызвало критику со стороны молдавской оппозиции.