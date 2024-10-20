В Молдавии по первым результатам референдума лидируют противники евроинтеграции

В Молдавии по первым результатам референдума лидируют противники евроинтеграцииНа выборах президента вероятен второй тур
Президентские выборы в Молдавии после закрытия избирательных участков не выявили явного победителя. Действующий президент страны и основатель правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду набирает 34,9% голосов избирателей, передает ЦИК республики (обработано 36% протоколов).
Ее главный оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло набрал 29,6%. Третью строчку занял лидер левоцентристской «Нашей партии» Ренато Усатый – 14,6%. Всего в голосовании приняли участие 11 кандидатов. Явка на выборах превысила 50%.
Одновременно с президентскими выборами в Молдавии также прошел референдум о вступлении республики в Евросоюз (ЕС). Гражданам предстояло ответить: «Поддерживаете ли вы внесении поправок в конституцию с целью присоединения Молдовы к ЕС?» Варианты ответа: «да» или «нет». После обработки 41% бюллетеней большинство граждан страны проголосовали против евроинтеграции – более 56,2%.
Поправки в основной закон предусматривают добавление в преамбулу пункта о «европейской идентичности народа Молдовы» и необратимость европейского курса страны. Кроме того, в конституцию также предполагается добавить раздел, где будет говориться, что акты ЕС получат приоритет над противоречащими им положениями внутренних законов.
Ранее из 15 партий только партия коммунистов (ПКРМ) и подконтрольная опальному бизнесмену Илону Шору партия «Возрождение» агитировали против интеграции страны в ЕС. В Молдавии Шора заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд из молдавской банковской системы. В настоящее время бизнесмен проживает в Москве.
На выборах и референдуме в этому году власти открыли 231 избирательный участок за рубежом – рекорд за всю историю страны (на прошлых их было всего 139). Больше всего их – в Италии, Германии и Франции, тогда как в России всего два – и оба на территории молдавского посольства в Москве. Каждый участок получил не более 5000 бюллетеней. Сокращение количества участков в ЦИК объяснили «угрозами безопасности» в России. Это решение впоследствии вызвало критику со стороны молдавской оппозиции.
По мнению ПСРМ, так молдавский МИД «саботирует проведение голосования молдавских граждан на российской территории». А глава Конгресса русских общин Молдавии Валерий Клименко пригрозил в этой связи обратиться к президенту России Владимиру Путину и Госдуму с просьбой не признавать результаты голосования. Шор в разговоре с ТАСС заявил, что молдавские власти сознательно «вычеркнул» живущих в России молдаван из общественной и политической жизни страны.
Согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования Академии экономики и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), в 2022 г. в России проживало свыше 76 000 граждан Молдавии. Тогда как представитель молдавской диаспоры Николай Погонец в разговоре с ТАСС незадолго до голосования оценил численность молдаван в России в 300 000 человек.
Проголосовать на выборах и референдуме также могли жители непризнанного Приднестровья – ЦИК открыл 30 избирательных участков на правом берегу Днестра в Дубоссарском районе. Незадолго до голосования глава республики Вадим Красносельский заверил, что Тирасполь не будет препятствовать участию местных жителей с молдавскими паспортами в голосовании.
В ходе своей кампании президент Санду делала упор на своих достижениях в процессе евроинтеграции республики – при ней в 2022 г. Кишинев подал заявку на членство в ЕС, а в декабре 2023 г. Совет ЕС запустил переговоры о вступлении страны в организацию. Она отказалась вести телевизионные дебаты со Стояногло и Усатым. Это решение Санду объяснила нежеланием разговаривать с кандидатами, которые, по ее мнению, являются ставленниками Шора.