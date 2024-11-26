Дума Астраханской области до конца ноября должна лишить Шеина мандата

Дума Астраханской области до конца ноября должна лишить Шеина мандатаЛегислатуры без иноагентов среди депутатов проработали всего неделю
Дума Астраханской области до конца ноября должна досрочно прекратить полномочия депутата Олега Шеина, внесенного 22 ноября Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, следует из закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Заседание заксобрания, на котором будет рассмотрен этот вопрос, пока не назначено, но это произойдет «в ближайшее время», сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального парламента. Шеин был избран в Думу Астраханской области в 2021 г. по списку «Справедливой России» (СР), он является членом фракции этой партии и входит в комитеты по бюджету и налогам и по социальной политике. У заксобрания есть 30 дней на лишение его мандата.
Сам Шеин сказал «Ведомостям», что пока не получал уведомлений из думы о досрочном прекращении полномочий депутата. СР объявила об исключении политика из партии спустя несколько часов после его признания иностранным агентом. «С 2022 г. публичная риторика Шеина шла вразрез с деятельностью партии. Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии», – говорится в сообщении политической силы. Депутат-иноагент сказал «Ведомостям», что не собирается менять свои взгляды «ради мандата и политической конъюнктуры».
Шеин стал первым депутатом, признанным иноагентом после вступления в силу 15 мая закона (до него депутатские полномочия прекращались в отношении тех, кто был признан иноагентами до 15 мая. – «Ведомости»), запрещающего таким лицам участвовать в выборах и занимать посты депутатов или сенаторов, обращает внимание политический юрист Олег Захаров. По его мнению, единственная инстанция, к которой может апеллировать политик, – это Конституционный суд (КС). «Было бы интересно получить позицию суда в этом вопросе. В свое время жесткий законодательный запрет на участие в выборах лиц с судимостью КС существенно скорректировал, заняв позицию, что любой запрет на доступ в публичную политику не должен носить абсолютный характер, требуются понятные критерии и судебная процедура их проверки для спорных ситуаций. Не исключено, что и в правилах для депутатов-иноагентов тоже могут появиться подобные исключения», – сказал эксперт «Ведомостям».
В последние годы Шеин быстро терял свое политическое влияние, говорит политолог Ростислав Туровский. «В худшую для него сторону изменилась ситуация в Астраханской области, где он был крупной фигурой. Он потерял полный контроль над партийной организацией, где сменилось руководство. На федеральном уровне позиций у него тем более не осталось, учитывая ухудшение отношений с [лидером СР Сергеем] Мироновым. В итоге мы видим, как некогда сильный и влиятельный региональный политик не вписался в актуальную повестку и, видимо, превращается лишь в политического комментатора, вынужденного еще и маркировать свои материалы», – сказал он «Ведомостям».
До внесения Шеина в реестр иноагентов Минюста последний депутат-иноагент в России, член собрания сельского поселения Завеличенская волость Псковской области Николай Кузьмин