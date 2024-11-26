Дума Астраханской области до конца ноября должна лишить Шеина мандата

Шеин стал первым депутатом, признанным иноагентом после вступления в силу 15 мая закона (до него депутатские полномочия прекращались в отношении тех, кто был признан иноагентами до 15 мая. – «Ведомости»), запрещающего таким лицам участвовать в выборах и занимать посты депутатов или сенаторов, обращает внимание политический юрист Олег Захаров. По его мнению, единственная инстанция, к которой может апеллировать политик, – это Конституционный суд (КС). «Было бы интересно получить позицию суда в этом вопросе. В свое время жесткий законодательный запрет на участие в выборах лиц с судимостью КС существенно скорректировал, заняв позицию, что любой запрет на доступ в публичную политику не должен носить абсолютный характер, требуются понятные критерии и судебная процедура их проверки для спорных ситуаций. Не исключено, что и в правилах для депутатов-иноагентов тоже могут появиться подобные исключения», – сказал эксперт «Ведомостям».