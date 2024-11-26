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Дума Астраханской области до конца ноября должна лишить Шеина мандата

Легислатуры без иноагентов среди депутатов проработали всего неделю
Александр Тихонов
Признанный иноагентом Олег Шеин лишился партийной поддержки и следом лишится мандата в Думе Астраханской области/ Алексей Куденко / РИА Новости

Дума Астраханской области до конца ноября должна досрочно прекратить полномочия депутата Олега Шеина, внесенного 22 ноября Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, следует из закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Заседание заксобрания, на котором будет рассмотрен этот вопрос, пока не назначено, но это произойдет «в ближайшее время», сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального парламента. Шеин был избран в Думу Астраханской области в 2021 г. по списку «Справедливой России» (СР), он является членом фракции этой партии и входит в комитеты по бюджету и налогам и по социальной политике. У заксобрания есть 30 дней на лишение его мандата.

Сам Шеин сказал «Ведомостям», что пока не получал уведомлений из думы о досрочном прекращении полномочий депутата. СР объявила об исключении политика из партии спустя несколько часов после его признания иностранным агентом. «С 2022 г. публичная риторика Шеина шла вразрез с деятельностью партии. Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии», – говорится в сообщении политической силы. Депутат-иноагент сказал «Ведомостям», что не собирается менять свои взгляды «ради мандата и политической конъюнктуры».

Шеин стал первым депутатом, признанным иноагентом после вступления в силу 15 мая закона (до него депутатские полномочия прекращались в отношении тех, кто был признан иноагентами до 15 мая. – «Ведомости»), запрещающего таким лицам участвовать в выборах и занимать посты депутатов или сенаторов, обращает внимание политический юрист Олег Захаров. По его мнению, единственная инстанция, к которой может апеллировать политик, – это Конституционный суд (КС). «Было бы интересно получить позицию суда в этом вопросе. В свое время жесткий законодательный запрет на участие в выборах лиц с судимостью КС существенно скорректировал, заняв позицию, что любой запрет на доступ в публичную политику не должен носить абсолютный характер, требуются понятные критерии и судебная процедура их проверки для спорных ситуаций. Не исключено, что и в правилах для депутатов-иноагентов тоже могут появиться подобные исключения», – сказал эксперт «Ведомостям».

В последние годы Шеин быстро терял свое политическое влияние, говорит политолог Ростислав Туровский. «В худшую для него сторону изменилась ситуация в Астраханской области, где он был крупной фигурой. Он потерял полный контроль над партийной организацией, где сменилось руководство. На федеральном уровне позиций у него тем более не осталось, учитывая ухудшение отношений с [лидером СР Сергеем] Мироновым. В итоге мы видим, как некогда сильный и влиятельный региональный политик не вписался в актуальную повестку и, видимо, превращается лишь в политического комментатора, вынужденного еще и маркировать свои материалы», – сказал он «Ведомостям».

До внесения Шеина в реестр иноагентов Минюста последний депутат-иноагент в России, член собрания сельского поселения Завеличенская волость Псковской области Николай Кузьмин (считается в России иноагентом) («Яблоко») был лишен мандата 14 ноября. Таким образом, легислатуры всех уровней проработали без иноагентов в своем составе всего неделю.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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