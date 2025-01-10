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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину за неделю составил 77,1%

Одобряют его деятельность 75% опрошенных
Татьяна Князькова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

При прямом вопросе о доверии президенту РФ Владимиру Путину за рабочую неделю с 23 декабря по 27 декабря 77,1% респондентов ответили утвердительно. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос об одобрении деятельности президента положительно ответили 75% участников опроса, что на 1,8% ниже, чем за предыдущую неделю. При этом рейтинг одобрения работы председателя правительства России Михаила Мишустина и правительства России повысился. Уровень поддержки Мишустина вырос на 0,7% до 52,2%, а правительства – на 0,5% до 50,3%.

За неделю рейтинг доверия Мишустина составил 61%, главы КПРФ Геннадия Зюганова – 37,2%, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова – 32,1%, главы ЛДПР Леонида Слуцкого – 25%, лидера «Новых людей» Алексея Нечаева – 10,2%. Среди российских политиков значительнее всего уровень доверия повысился у Миронова. Показатель доверия к нему поднялся на 3,5%.

В том случае когда респонденты должны были самостоятельно назвать неограниченное количество политиков, которым они доверяют, жители называли чаще всего Путина (38,1%), Мишустина (16%) и Сергея Лаврова (13,3%).

В разделе с вопросами про партии самый высокий уровень доверия сохранился у «Единой России», он составил 35,2%. Самый непопулярный вариант ответов в этом блоке был на варианте «Приду и испорчу бюллетень», за него проголосовали 1,5% респондентов.

Рейтинг доверия партиям КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия – За правду» незначительно повысился, в пределах 0,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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