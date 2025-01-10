ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину за неделю составил 77,1%Одобряют его деятельность 75% опрошенных
При прямом вопросе о доверии президенту РФ Владимиру Путину за рабочую неделю с 23 декабря по 27 декабря 77,1% респондентов ответили утвердительно. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На вопрос об одобрении деятельности президента положительно ответили 75% участников опроса, что на 1,8% ниже, чем за предыдущую неделю. При этом рейтинг одобрения работы председателя правительства России Михаила Мишустина и правительства России повысился. Уровень поддержки Мишустина вырос на 0,7% до 52,2%, а правительства – на 0,5% до 50,3%.
За неделю рейтинг доверия Мишустина составил 61%, главы КПРФ Геннадия Зюганова – 37,2%, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова – 32,1%, главы ЛДПР Леонида Слуцкого – 25%, лидера «Новых людей» Алексея Нечаева – 10,2%. Среди российских политиков значительнее всего уровень доверия повысился у Миронова. Показатель доверия к нему поднялся на 3,5%.
В том случае когда респонденты должны были самостоятельно назвать неограниченное количество политиков, которым они доверяют, жители называли чаще всего Путина (38,1%), Мишустина (16%) и Сергея Лаврова (13,3%).
В разделе с вопросами про партии самый высокий уровень доверия сохранился у «Единой России», он составил 35,2%. Самый непопулярный вариант ответов в этом блоке был на варианте «Приду и испорчу бюллетень», за него проголосовали 1,5% респондентов.
Рейтинг доверия партиям КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия – За правду» незначительно повысился, в пределах 0,5%.