ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину за неделю составил 77,1%

На вопрос об одобрении деятельности президента положительно ответили 75% участников опроса, что на 1,8% ниже, чем за предыдущую неделю. При этом рейтинг одобрения работы председателя правительства России Михаила Мишустина и правительства России повысился. Уровень поддержки Мишустина вырос на 0,7% до 52,2%, а правительства – на 0,5% до 50,3%.