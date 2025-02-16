Песков назвал переговоры президентов России и США «мощным сигналом»По его словам, Путин проводит телефонные разговоры с иностранными лидерами один
Президент России Владимир Путин обычно проводит телефонные переговоры с иностранными лидерами один, его разговор с президентом США Дональдом Трампом был мощным сигналом о намерении решать проблемы через диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Обычно, когда президент ведет телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости глава государства приглашает тех помощников, которые, как он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», – сказал он.
Представитель Кремля в интервью заявил, что переговоры Путина и президента США Дональда Трампа являются «мощным сигналом о том, что теперь мы будем пытаться решать проблемы посредством диалога»: «И теперь мы будем говорить о мире, а не о войне». Он назвал атмосферу диалога конструктивной, рабочей, доброжелательной.
В Кремле отметили, что Трамп может прибыть в Россию при желании в любой момент, поскольку имеет соответствующее приглашение российского президента. Песков также заявил, что Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира на параде Победы в Москве 9 мая.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа президентов РФ и США длилась почти полтора часа. Они обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием на Украине, а также возможность личной встречи. 15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что встреча Путина и Трампа может состояться в конце февраля в Саудовской Аравии.
Агентство отмечало, что детали встречи и список ее участников еще прорабатываются. Собеседники, проинформированные о планах, уточнили, что группа, вероятно, будет состоять из советников по национальной безопасности.
За день до сообщения Bloomberg, 14 февраля, Трамп заявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение конфликта на Украине. МИД Саудовской Аравии приветствовал заявление о возможности проведения встречи Путина и Трампа в королевстве.