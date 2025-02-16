Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков назвал переговоры президентов России и США «мощным сигналом»

По его словам, Путин проводит телефонные разговоры с иностранными лидерами один
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин обычно проводит телефонные переговоры с иностранными лидерами один, его разговор с президентом США Дональдом Трампом был мощным сигналом о намерении решать проблемы через диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Обычно, когда президент ведет телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости глава государства приглашает тех помощников, которые, как он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», – сказал он.

Представитель Кремля в интервью заявил, что переговоры Путина и президента США Дональда Трампа являются «мощным сигналом о том, что теперь мы будем пытаться решать проблемы посредством диалога»: «И теперь мы будем говорить о мире, а не о войне». Он назвал атмосферу диалога конструктивной, рабочей, доброжелательной.

В Кремле отметили, что Трамп может прибыть в Россию при желании в любой момент, поскольку имеет соответствующее приглашение российского президента. Песков также заявил, что Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира на параде Победы в Москве 9 мая.

12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа президентов РФ и США длилась почти полтора часа. Они обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием на Украине, а также возможность личной встречи. 15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что встреча Путина и Трампа может состояться в конце февраля в Саудовской Аравии.

Агентство отмечало, что детали встречи и список ее участников еще прорабатываются. Собеседники, проинформированные о планах, уточнили, что группа, вероятно, будет состоять из советников по национальной безопасности.

За день до сообщения Bloomberg, 14 февраля, Трамп заявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии пройдут встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение конфликта на Украине. МИД Саудовской Аравии приветствовал заявление о возможности проведения встречи Путина и Трампа в королевстве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных