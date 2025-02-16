Песков назвал переговоры президентов России и США «мощным сигналом»

«Обычно, когда президент ведет телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости глава государства приглашает тех помощников, которые, как он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», – сказал он.