Владимир Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало

В Россию с государственным визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Владимир Путин 26 февраля начал с ним переговоры в Кремле после церемонии официальной встречи, которая проходила в Георгиевском зале Кремля. На переговорах Владимир Путин отметил, что в этом году Россия и Гвинея-Бисау будут отмечать 52-летие установления дипломатических отношений между странами. Он поблагодарил коллегу за то, что тот принимал участие в форуме «Россия – Африка» в 2023 г. По словам президента, товарооборот между Россией и странами Африки за прошлый год увеличился на 10%, но торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Гвинеей-Бисау нуждается во внимании с обеих сторон. Путин выразил надежду, что оно увеличится. К слову, товарооборот между странами в 2021 г., по данным ФТС, составил всего $141 000. Путин отметил, что российские компании проявляют интерес к работе в Гвинее-Бисау.