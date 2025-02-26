Владимир Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Сиссоку ЭмбалоЭто четвертый визит главы этой страны в Россию с 2022 года
В Россию с государственным визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Владимир Путин 26 февраля начал с ним переговоры в Кремле после церемонии официальной встречи, которая проходила в Георгиевском зале Кремля. На переговорах Владимир Путин отметил, что в этом году Россия и Гвинея-Бисау будут отмечать 52-летие установления дипломатических отношений между странами. Он поблагодарил коллегу за то, что тот принимал участие в форуме «Россия – Африка» в 2023 г. По словам президента, товарооборот между Россией и странами Африки за прошлый год увеличился на 10%, но торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Гвинеей-Бисау нуждается во внимании с обеих сторон. Путин выразил надежду, что оно увеличится. К слову, товарооборот между странами в 2021 г., по данным ФТС, составил всего $141 000. Путин отметил, что российские компании проявляют интерес к работе в Гвинее-Бисау.
В 2025 г. в Гвинее-Бисау будут выборы, напомнил Путин, поэтому он надеется, что бисайцы окажут поддержку Эмбало в ходе голосования. «Добрые отношения между странами связаны с вашим именем», – сказал Путин. По его словам, между странами растут гуманитарные связи, в частности, в России бисайцы обучаются в вузах, в том числе по военным специальностям. В целом Россия подготовила свыше 5000 бисайских специалистов.
«Спасибо, брат, дорогой Путин», – начал по-русски Эмбало, после чего перешел на французский. Он отметил, что рад быть в России, и напомнил, что еще Советский Союз внес вклад в становление независимости страны и бисайский народ это помнит. «Сегодня я нахожусь здесь, чтобы укрепить наши дружеские узы между российским и бисайским народом», – заявил президент Гвинеи-Бисау.
После переговоров в узком составе запланированы российско-бисайские переговоры в расширенном составе. А затем два президента проведут рабочий обед, говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В российской делегации на переговорах – Песков, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр природных ресурсов Александр Козлов, бизнесмен Олег Дерипаска и др.
Минприроды России 26 февраля сообщало, что глава ведомства Александр Козлов и министр природных ресурсов Гвинеи-Бисау Малам Самбу подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования. «Гвинея-Бисау мало изучена с точки зрения геологии. Есть данные, что на территории республики возможно обнаружить месторождения бокситов и фосфатов. Российские геологические и горнодобывающие компании готовы оказать содействие в разработке программ и проведении геологоразведочных работ как по твердым полезным ископаемым, так и по углеводородам», – говорил Козлов. По его словам, после заключения меморандума Россия сможет помочь бисайцам «повысить уровень управления фондом недр», запустив совместные геологические проекты.
Эмбало с недавних пор стал частым гостем в России. Активные контакты между Россией и Гвинеей-Бисау на высшем уровне начались с 2022 г. С того времени Эмбало каждый год приезжал в Россию и каждый раз Путин проводил с ним переговоры. В 2022 г. Путин встречался с президентом Гвинеи-Бисау в октябре, затем в июле 2023 г. – эта встреча была в рамках форума «Россия – Африка». В 2024 г. Эмбало приезжал в Россию на парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Сейчас это четвертый визит главы Гвинеи-Бисау в Россию. Созванивались Путин и Эмбало 23 января 2025 г.
В Гвинее-Бисау возможно потенциальное развертывание военного присутствия России – например, свободный заход военных кораблей в порты, говорит доцент МГИМО Иван Лошкарев. Кроме того, внимания требует и продовольственная безопасность – для Гвинеи-Бисау важно покупать зерно, которое зачастую стоит очень больших денег, без посредников и наценок у России как крупного сельскохозяйственного экспортера, отмечает Лошкарев. Другой возможный аспект сотрудничества – это образование. «Гвинея-Бисау нуждается в специалистах-инженерах и медиках, подготовку которых может обеспечить как раз Россия», – говорит эксперт. Что же касается внутриполитической ситуации, то, скорее всего, президент Эмбало будет баллотироваться на второй срок, полагает Лошкарев. С тем, чтобы пройти нужные демократические процедуры, у него не будет проблем, полагает он.
Гвинея-Бисау входит в десятку беднейших стран мира. Экономика страны в основном зависит от сельского хозяйства, основными экспортными товарами являются рыба и орехи. Россия поставляла в Гвинею-Бисау фармацевтическую продукцию, электромашины и оборудование. В марте 2024 г. Россия освободила Гвинею-Бисау от уплаты задолженности в $26,7 млн, были списаны в том числе и кредиты, выданные стране еще в советский период.
В ноябре 2025 г. в стране должны пройти президентские и парламентские выборы. Эмбало занимает свой пост с 27 февраля 2020 г. По сути, его полномочия должны были истечь на следующий день после госвизита в Москву. Но Верховный суд страны продлил их до сентября. За свое президентство Эмбало дважды распускал парламент страны. Точно неизвестно, будет ли Эмбало баллотироваться на новый срок. В сентябре 2024 г. он говорил, что не будет участвовать в выборах, но затем в ноябре 2024 г. сообщал, что планирует оставаться президентом страны и дальше.