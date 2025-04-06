Пингвины торговали с США: новости, которые вы могли пропустить

Пингвины торговали с США: новости, которые вы могли пропуститьФанаты «Челси» хотят вернуть Абрамовича, а в Китае разрешили летающие такси
На этой неделе стало известно, почему Дональд Трамп ввел заградительные пошлины для необитаемых островов. Фанаты «Челси» соскучились по победам эпохи Романа Абрамовича. В Китае выдали лицензии на использование летающих такси. Мошенники украли у хакера все, что он до этого украл сам, а эпоха «уникальных токенов» подходит к концу.
Бизнес пингвинов
В списке стран и территорий, в отношении которых США ввели таможенные пошлины, оказались острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины, а также норвежский остров Ян-Майен, население которого состоит преимущественно из белых медведей и заглядывающих туда метеорологов. Это породило немало шуток. Но, как оказалось, Дональд Трамп знал, что делает.
Считается, что в последний раз нога человека ступала на острова Херд и Макдональд 10 лет назад. Эти острова обладают особым статусом, они относятся к внешним территориям Австралии, как и Кокосовые острова, остров Рождества и остров Норфолк. Вероятно, с учетом их необитаемости, Херд и Макдональд достались «скромные» 10%-ные пошлины.
Норфорлку повезло меньше – этот остров обложен пошлиной в целых 29%. На нем живет 2188 человек, и местные власти отрицают, что островитяне когда-либо торговали с США. Правда, по данным статистического сайта Observatory of Economic Complexity, в 2023 г. остров экспортировал в США товаров на $655 000, в основном кожаную обувь.
Более того, как обнаружила газета The Guardian, Херд и Макдональд в 2022 г. также умудрились торговать с США. С их территории было экспортировано товаров на $1,4 млн, правда, пока неясно, каких именно. А в предыдущие пять лет пингвины умудрялись посылать в Соединенные Штаты продукцию на сумму от $15 000 до $325 000 в год.
Заинтригованные журналисты разыскали таможенные декларации за те годы и выяснили, что все дело в ошибках при заполнении бумаг. На самом деле адреса компаний, порты отправления и назначения груза находились в другом полушарии от Австралии. Например, остров Норфолк явно путали с городом Норфолк в штате Вирджиния, США, и с городом Норфолк в Великобритании.
Путаница возникла и с островами Херд и Макдональд, хотя ее причины до сих пор остаются загадкой. Так, партия оборудования для американского завода была отправлена компанией Starlinger из Вены, столицы Австрии. В таможенной декларации адрес компании указан как «город Вена, остров Херд и острова Макдональд». Возможно, на таможне спутали Австрию с Австралией.
Необитаемость отнюдь не мешает компаниям регистрировать «дочки» на далеких землях, говорят эксперты, и «экспортировать» с них товары на миллионы долларов. Так что у команды Трампа была своя логика, когда они перекрывали все возможные лазейки для обхода пошлин. Вот только данные, которыми они при этом пользовались, не мешало бы перепроверить.
Фанаты мечтают об Абрамовиче
В 2022 г. Роман Абрамович продал принадлежавший ему футбольный клуб «Челси» консорциуму Тодда Боули Clearlake Capital. Сегодня фанаты клуба сожалеют об этой сделке, поскольку «при новой власти» команду преследуют одна неудача за другой. Последней каплей стал февральский проигрыш лондонского клуба «Брайтону» со счетом 2:1, после чего «Челси» выбыл из борьбы за Кубок Англии. Всего в третий раз за 28 лет клуб не смог пройти в 1/8 финала. При этом, соперник «Челси» неделей ранее проиграл «Ноттингему» с разгромным счетом 0:7, что стало дополнительным поводом для досады поклонников «синих».
Первого апреля кто-то разыграл фанатов «Челси», сообщив, что Роман Абрамович возвращается в клуб. Новости поверили и завалили сайт одобрительными комментариями. Фанаты «Челси» давно тоскуют по Абрамовичу: его имя скандируют с трибун, а в соцсетях появляются призывы вернуть россиянина в число владельцев клуба. К Абрамовичу взывают и на фанатских манифестациях – так, 25 февраля до 200 (по разным оценкам) человек собрались возле стадиона «Стэмфорд Бридж» на стихийный протест против нынешнего руководства клуба и невыразительной игры команды. Пришло бы больше, но акцию не поддержал ни одним из официальных фанатских клубов «Челси».
При этом нынешний владелец «Челси» Тодд Боули тоже немало тратит на клуб – он уже вложил в него около 1,5 млрд фунтов. Но если при Абрамовиче «Челси» скупал «звезд», то нынешний подход клуба – набрать молодых талантов и вырастить из них звезд в будущем. Проблема в том, что футбольные фанаты, как правило, не отличаются терпением и спокойствием.
Такси ожидает вас над домом
Китай официально разрешил летающие такси. Управление гражданской авиации этой страны выдало соответствующие лицензии компаниям EHang Holdings и Hefei Hey Airlines. У них уже собрана богатая коллекция сертификатов на производство и эксплуатацию автономных дронов. Так что теперь ничего не мешает коммерческим полетам.
Летательные аппараты представляют собой сильно увеличенный дрон со стеклянной кабиной в центре и электродвигателями с винтами, установленными на уровне пола. Вероятнее всего, на первом этапе эксплуатации их станут использовать для воздушных экскурсий над городом (для этого даже придумали специальный термин – «низковысотный туризм»). Когда же люди привыкнут к полетам без живого пилота, откроется услуга воздушного такси.
Низковысотный туризм для властей Китая – один из важнейших драйверов экономического роста, наряду с биотехнологиями, квантовыми вычислениями, искусственным интеллектом и мобильными сетями 6G. По прогнозам, низковысотная экономика добавит ВВП Китая 1,5 трлн юаней ($207 млрд) в 2025 г. и может вырасти до 2,5 трлн юаней к 2035 г., считает исследовательская группа Hurun.
Мгновенная карма в действии
Хакер украл более $9 млн и лишился почти всех этих денег, потому что их у него, в свою очередь, украли мошенники. Криптосообщество в смятении: то ли это онлайн-версия пословицы «вор у вора дубинку украл», то ли уловка, чтобы замести следы.
В феврале неизвестный хакер нашел уязвимость в zkLend (децентрализованный кредитный протокол на базе сети Starknet) и украл 3600 криптомонет Ethereum. На тот момент они стоили более $9 млн, сейчас – около $6,5 млн. У него был шанс выйти сухим из воды – команда zkLend обратилась с предложением: если хакер вернет 90% похищенной суммы, то 10% может оставить себе в качестве вознаграждения за обнаруженную системную ошибку.
Но хакер пожадничал и попытался «отмыть» украденное через так называемый «миксер». Что это такое: если у преступника на руках сомнительные банкноты, он посылает их в сервис, где собираются купюры от разных людей, перемешиваются и раздаются обратно. Теперь такие деньги оказываются на руках у всех и найти преступника, который сбросил их в общий котел, становится гораздо труднее. Криптовалюта – это по сути меченая купюра, поскольку все ее передвижения записываются в блокчейне, который может посмотреть любой человек.
Хакер планировал воспользоваться «миксером» Tornado Cash. Но случайно отправил украденные деньги на фишинговый сайт, чей интерфейс и адрес очень похожи на Tornado Cash. Каково же было удивление команды zkLend, когда вор написал им письмо с извинениями и сообщил, что стал жертвой мошенников. Хакер просит с пониманием отнестись к его ситуации и направить детективов на поиски хозяев фишингового сайта – новых владельцев похищенных денег. В итоге криптосообщество разделилось на два лагеря. Одни потешаются над незадачливым взломщиком. Другие считают, что он лжет и на самом деле хакер вступил в сговор с владельцами фишингового сайта, чтобы притвориться ограбленным и избежать преследования.
«Уникальные токены» больше не уникальны
Эпоха NFT (невзаимозаменяемых токенов) подходит к концу. Криптовалютная биржа Bybit объявила, что закрывает свою NFT-площадку 8 апреля. Незадолго до этого закрыла свой NFT-маркетлейс компания X2Y2 – отныне она сосредоточится на ИИ-проектах. В марте LG Electronics объявила о скором закрытии своей платформы, а в прошлом году закрыли свои NFT-площадки криптовалютная биржа Kraken и платформа Immutable.
Технология NFT появилась в 2017 г., а бум вокруг ее случился в 2020-2021 гг. Так, в феврале 2021 г. американский графический дизайнер Майк Винкельманн продал на аукционе Christie's за $69,3 млн свою картину «Первые 5000 дней» в виде цифрового изображения. Картина существовала только онлайн и ее легко можно было скопировать, но только вместе с привязанным к ней уникальным токеном, подтверждающим право собственности за единственным владельцем.
В 2022 г. мода на токены начала спадать. Еще год назад ежедневный объем торгов NFT превышал $18 млн, а сегодня этот показатель едва доходит до $5,34 млн.