Пингвины торговали с США: новости, которые вы могли пропустить

Но хакер пожадничал и попытался «отмыть» украденное через так называемый «миксер». Что это такое: если у преступника на руках сомнительные банкноты, он посылает их в сервис, где собираются купюры от разных людей, перемешиваются и раздаются обратно. Теперь такие деньги оказываются на руках у всех и найти преступника, который сбросил их в общий котел, становится гораздо труднее. Криптовалюта – это по сути меченая купюра, поскольку все ее передвижения записываются в блокчейне, который может посмотреть любой человек.