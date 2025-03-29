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McDonald’s работает над нейрокассой: новости, которые вы могли пропустить

Volkswagen выезжает на сосисках, а ChatGPT осудил норвежца за убийство
Антон Осипов
Markus Schreiber / AP
Markus Schreiber / AP

На этой неделе стало известно, что чат-бот нагло обманул автора книг по стратегиям для бизнеса. Volkswagen установил рекорд по продажам, но не машин, а сосисок. Самый дорогой щенок в мире продан за $5,7 млн. McDonald's решил заменить работников искусственным интеллектом. Американские гендиректоры уже не зарабатывают по $100 млн в год.

Чат-бот врет

ChatGPT обманул автора книг по стратегиям для бизнеса Марка Полларда. Искусственный интеллект заверил его, что для граждан Австралии в Чили действует безвизовый режим. И только в аэропорту прибытия писатель узнал, что это правило было отменено еще в 2019 г. Тогда Поллард сразу же спросил у чат-бота, можно ли подать на него в суд и выиграть дело? ChatGPT невозмутимо ответил: «Гет».

Поллард еще легко отделался, в отличие от норвежца Арве Хьялмара Холмена, который решил узнать о себе что-то новое. Он вбил в ChatGPT вопрос «кто такой Арве Хьялмар Холмен?», и получил такой ответ: «Это норвежец, известный из-за трагического события. Он был отцом двух мальчиков 7 и 10 лет, которые были найдены мертвыми в пруду недалеко от их дома в Тронхейме, Норвегия, в декабре 2020 г.» Далее чат-бот уверял, что Холмен получил 21-летний срок за убийство своих детей.

Возраст детей и место жительство совпали с реальными, но вся семья Холмена жива и здорова, а сам норвежец ни разу не обвинялся в каких-либо преступлениях. Взбешенный скандинав нанял адвокатов и подал в суд, требуя денег и изменений в ИИ, чтобы он больше не клеветал на честных людей. И гнев Холмена понятен – подобный запрос о нем мог отправить любой его сосед или просто случайный знакомый.

Лидер немецкого сосискостроения

В 2024 г. немецкий автокохолдинг Volkswagen установил рекорд по продажам. Но не машин, а традиционных берлинских сосисок карривурст. В прошлом году продажи автомобилей упали на 3%, чистая прибыль сократилась на 30%. Производство сосисок было налажено еще в 1973 г., чтобы кормить рабочих завода. С тех пор сотрудники Volkswagen съедали только каждую десятую сосиску, а остальные попадали на полки немецких супермаркетов, где неизменно пользовались популярностью.

И итоге в прошлом году Volkswagen продал рекордные 8,552 млн сосисок. Это лишь немногим меньше, чем количество проданных за тот же год автомобилей всех марок, выпускаемых немецким автогигантом, – 9 млн. И куда больше, чем проданные 5,2 млн машин с собственным шильдиком VW.

Так как Volkswagen – это все-таки автопроизводитель, то сосискам был присвоен артикул. Если же кто-то захочет добавить к сосиске карривурст кетчуп, то он также сможет найти его по другому артикулу, под которым скрывается Gewürz Ketchup от Volkswagen, продажа которого в прошлом году составила 629 000 обычных бутылок и еще 25 000 10-литровых упаковок.

Не хватает $95,8 млн

Американских гендиректоров обделили – впервые в этом десятилетии главам публичных компаний из списка S&P 500 заплатили меньше $100 млн. Об этом рассказали журналисты The Wall Street Journal после проверки отчетности компаний за 2024 г. Ближе всего к круглой цифре подобрались Брайан Никкол из Starbucks ($95,8 млн), Ларри Калп из GE ($89 млн), Стив Шварцман из Blackstone ($84 млн) и Тим Кук из Apple ($74,6).

Бывали у топов времена и получше – в 2020–2023 гг. около трех десятков гендиректоров компаний S&P 500 получали в год не менее $100 млн. Впрочем, главы крупнейших компаний внакладе не остались. Если в 2022 г. только каждый четвертый гендиректор компаний S&P 500 зарабатывал больше $20 млн, то сейчас – каждый третий. Более того, количество «бедных» гендиректоров с заработками меньше $10 млн стабильно сокращается год от года.

Свободная нейрокасса

McDonald's решил заменить живых работников цифровыми. Во всех 43 000 американских ресторанах внедряются датчики, связанные с искусственным интеллектом. Поначалу его функции будут просты. ИИ станет докладывать владельцу франшизы, что творится в его ресторанах, а заодно отслеживать вероятность поломки того или иного кухонного оборудования.

Ближайшие же планы компании более амбициозны. Голосовой помощник сможет принять заказы у автомобилистов в «Мак-авто» и передать их на кухню. Компьютерное зрение проверит перед выдачей, не ошиблись ли сотрудники-люди, комплектуя заказ. Но больше всего шумихи вызвало то, что ИИ передадут часть функций менеджеров. Например, он будет составлять график смен для сотрудников-людей.

McDonald's и прежде пытался заигрывать с современными технологиями. В 2019–2024 гг. компания сотрудничала с IBM, чтобы автоматизировать работы фритюрниц и принимать заказы с помощью голосового помощника. По поводу фритюрниц нареканий вроде не было, а вот голосовой помощник время от времени халтурил. В соцсетях стали появляться ролики, в которых он то самовольно добавит к заказу наггетсов на $222, то откажется убирать карамель из кофе, зато доложит сливок, то вместо оладий, колы и чая пробьет девять порций сладкого чая. В июле прошлого года система была «уволена» – отключена, а сотрудничество с IBM прекращено.

Теперь McDonald's попытается внедрить технологию еще раз, но уже с Google, и ему надо торопиться. У конкурента – сети Wendy's – голосовой помощник уже действует в 100 закусочных и к концу года начнет работу еще в 500–600 точках. Domino's использует технологию распознавания голоса ИИ для приема заказов и алгоритмы машинного обучения для оптимизации маршрутов доставки. В Starbucks ИИ выдает персонализированные рекомендации клиентам. А в ряде ресторанов Kentucky Fried Chicken в Китае ИИ распознает клиентов по лицу и предсказывает их возможный заказ.

Помесь волка, овчарки и селебрити

Самый дорогой щенок в мире был продан за $5,7 млн. Это помесь волка и кавказской овчарки, которую продавец рекламировал как самый редкий гибрид в мире. Щенку по кличке Кадабомб Оками (Cadabomb Okami) восемь месяцев, при этом весит он уже 75 кг при росте 75 см.

Кадабомб Оками родился в США и в феврале был продан собакозаводчику из Индии, 51-летнему С. Сатишу, президенту компании Indian Dog Breeders. Это не первая его дорогая покупка. В прошлом году Сатиш потратил около $3 млн на приобретение чау-чау, внешне напоминающую красно-белую панду циньлин. Коллекционирование редких собак – хобби Сатиша, которое он превратил в бизнес. У него около 150 животных, которых можно арендовать для разных мероприятий, вроде премьеры фильма, за $2800 на полчаса или за $11 500 на пять часов. «Людям всегда интересно поглядеть на собак, – хвастается Сатиш, – Мы с собакой получаем больше внимания посетителей, чем актеры!»

Собаки живут в поместье Сатиша, которое занимает семь гектаров. Кормят их натуральной пищей. Например, Кадабомб Оками съедает три килограмма сырого куриного мяса каждый день.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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