McDonald’s работает над нейрокассой: новости, которые вы могли пропустить

McDonald's и прежде пытался заигрывать с современными технологиями. В 2019–2024 гг. компания сотрудничала с IBM, чтобы автоматизировать работы фритюрниц и принимать заказы с помощью голосового помощника. По поводу фритюрниц нареканий вроде не было, а вот голосовой помощник время от времени халтурил. В соцсетях стали появляться ролики, в которых он то самовольно добавит к заказу наггетсов на $222, то откажется убирать карамель из кофе, зато доложит сливок, то вместо оладий, колы и чая пробьет девять порций сладкого чая. В июле прошлого года система была «уволена» – отключена, а сотрудничество с IBM прекращено.