ЦИК перекроил одномандатные округа перед выборами в Госдуму

По одному одномандатному округу потеряют 10 субъектов Федерации, следует из постановления ЦИК. Это Алтайский и Забайкальский края (останется 3 округа и 1 округ соответственно), Волгоградская, Воронежская (останутся по 3 округа), Ивановская, Калужская (останется по 1 округу), Ростовская (останется 6 округов), Смоленская, Тамбовская и Томская области (останется по 1 округу). Краснодарский край, Москва и Московская область получат по одному округу – соответственно их количество вырастет до 9, 12 и 16. Еще 7 одномандатных округов достанутся новым регионам: 3 – Донецкой народной республике, 2 – Луганской народной республике и по одному – Запорожской и Херсонской областям.