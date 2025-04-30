ЦИК перекроил одномандатные округа перед выборами в Госдуму

ЦИК перекроил одномандатные округа перед выборами в ГосдумуНекоторые регионы отказываются от «лепестковой нарезки»
Центризбирком (ЦИК) на четвертый день после принятия постановления о новой нарезке одномандатных округов на выборах в Госдуму опубликовал документ. Он придет на смену схеме 2015 г. Перенарезке, судя по всему, подверглись около 100 одномандатных округов из 225.
По одному одномандатному округу потеряют 10 субъектов Федерации, следует из постановления ЦИК. Это Алтайский и Забайкальский края (останется 3 округа и 1 округ соответственно), Волгоградская, Воронежская (останутся по 3 округа), Ивановская, Калужская (останется по 1 округу), Ростовская (останется 6 округов), Смоленская, Тамбовская и Томская области (останется по 1 округу). Краснодарский край, Москва и Московская область получат по одному округу – соответственно их количество вырастет до 9, 12 и 16. Еще 7 одномандатных округов достанутся новым регионам: 3 – Донецкой народной республике, 2 – Луганской народной республике и по одному – Запорожской и Херсонской областям.
В Московской области появится Мытищинский одномандатный округ, которому будет присвоен №123. В него войдут Долгопрудный, Королев и Мытищи, ранее разбросанные по Дмитровскому, Подольскому и Балашихинскому округам соответственно.
В Краснодарском крае, чья нарезка станет более пестрой, переименованы все округа. Вместо ранее существовавших Краснодарского (№46), Красноармейского (№47), Славянского (№48), Туапсинского (№49), Сочинского (№50), Тихорецкого (№51), Армавирского (№52) и Каневского (№53) округов появятся Центральный (№49), Северо-Западный (№50), Юго-Западный (№51), Западный (№52), Черноморский (№53), Южный (№54), Юго-Восточный (№55), Восточный (№56) и Северный (№57) округа. При этом сохранится лепестковая нарезка Краснодара, который станет частью Центрального, Северо-Западного и Юго-Западного округов.
Федеральная территория «Сириус» и Сочи войдут в состав Южного одномандатного округа вместе с Белореченским районом и рядом городских и сельских поселений.
Значительные изменения претерпела нарезка в Дагестане, где все три избирательных округа получили новые наименования. Махачкалинский (№10), Буйнакский (№11) и Дербентский (№12) округа придут на замену Северному (№10), Центральному (№11) и Южному (№12) округам. Разделенная в 2015 г. между двумя округами (Северный и Центральный) Махачкала станет частью одного Махачкалинского округа, в который также войдут Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Южно-Сухокумск и другие муниципалитеты.
Также будет отменена лепестковая нарезка в Крыму, где Симферополь целиком войдет в состав Симферопольского одномандатного округа (№22) вместе с Бахчисарайским и Симферопольским районами. Ранее административный центр Крыма был разделен между тремя округами (Симферопольский, Керченский и Евпаторийский).
Регионы, сохранившие поселковый уровень МСУ, отказываются от «лепестковой» нарезки в пользу обычной «кустовой», обратил внимание электоральный юрист Олег Захаров. «Неочевидным, но явным следствием муниципальной реформы стало то, что нижний уровень МСУ с его поселковыми депутатами блокирует джерримендеринг (произвольная демаркация избирательных округов. – "Ведомости") и толкает регионы на отказ от лепестковой нарезки округов в Госдуму», – говорит он.
Саратовская и Свердловская области вопреки ожиданиям сохранили свои одномандатные округа (соответственно 4 и 7 округов), причем в поволжском регионе нарезка осталась неизменной. Саратовская область уже была и таким образом осталась одним из идеальных примеров лепестковой нарезки, дающей преимущество единороссам, констатирует вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
В Свердловской области границы округов подверглись незначительной перенарезке. Муниципальный округ Алапаевское и город Алапаевск, ранее входившие в состав округов Березовский (№170) и Нижнетагильский (№171) соответственно, будут слиты в один округ №175 – Серовский. Верхняя Пышма перейдет из Свердловского округа (№168) в Нижнетагильский (№172).
Екатеринбург разделен между четырьмя округами из семи областных, отмечает Захаров. «Но город не «растащили» по всем областным округам, а компактно разделили, просто приписав окрестные районы, что соответствует «кустовому» принципу нарезки, а не «лепестковому», – указал он. Аналогично поступила и Самара (город поделен на три округа из пяти в области)», – уточнил юрист.
По его словам, Дагестан, Крым, Самарская и Свердловская области сохраняют нижний, поселковый уровень МСУ, поэтому управление сложносочиненным «лепестковым» округом вызвало бы значительные управленческие сложности. «А территории с классическим теперь уже одноуровневым МСУ, напротив, используют лепестковую нарезку: например, ДНР. Она позволяет нивелировать протестные настроения горожан из республиканского центра лояльным сельским электоратом», – уточнил эксперт.
Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии 25 апреля заявляла, что новая нарезка после публикации будет «немедленно» отправлена в Госдуму. По закону внести новую схему округов необходимо до середины августа.