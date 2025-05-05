Законопроект о нарезке одномандатных округов на выборах внесли в Госдуму

Новая нарезка округов стала более гибкой, виден отход от жесткого «лепесткового» (в нарезке город разбавляется сельскими территориями – «Ведомости») принципа в ее формировании, говорит политюрист Олег Захаров. «Хотя 59 регионов не стали ничего менять, в 13 произошли изменения, в большинстве случаев отражающие отход от "лепестковой" нарезки к обычной, "кустовой" (в нарезке города и сельские территории не объединяются – «Ведомости»). Например, в Крыму ранее Симферополь был поделен между всеми тремя округами полуострова, а теперь стал одним отдельным округом. То же произошло с Махачкалой в Дагестане. Отход от лепестковой нарезки, скорее всего, связан с сохранением нижнего уровня местного самоуправления с его поселковыми депутатами, поскольку их наличие затрудняет электоральное управление такими территориями и их сложно соединить с городскими районами».