Законопроект о нарезке одномандатных округов на выборах внесли в Госдуму

Законопроект о нарезке одномандатных округов на выборах внесли в Госдуму10 субъектов РФ лишились по одному округу в пользу новых регионов, Москвы и области и Краснодарского края
Законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы внесли 5 мая в нижнюю палату. Его авторами стали депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин, Дмитрий Ламейкин и Даниил Бессарабов. За 10 дней до этого Центризбирком представил нарезку округов на своем заседании.
Документ предлагает утвердить схему одномандатных избирательных округов на выборах в Госдуму согласно приложению к тексту. В приложении есть таблица с распределением округов по 89 регионам. Больше всего округов на выборах будет у Москвы (16 округов), Московской области (12 округов), Краснодарского края (девять округов), Санкт-Петербурга (восемь округов), Свердловской области (семь округов), Башкирии, Татарстана, Ростовской области (по шесть округов).
Изменения в нарезке произошли за счет увеличения численности жителей в Москве, Московской области и Краснодарском крае, а также из-за появления новых регионов. В Москве и области, Краснодарском крае добавилось по одному округу. В Москве появляется Солнцевский одномандатный округ, в Мособласти – Мытищинский. В Краснодарском крае переименовали все округа. Семь одномандатных округов достались новым регионам: ДНР – три округа (Макеевский, Донецкий, Горловский), ЛНР – два округа (Луганский и Алчевский), Запорожской и Херсонской областям – по одному округу (Запорожский и Херсонский соответственно).
Всего в Госдуму избирается 450 депутатов, из них 225 – по одномандатным округам. Соответственно, за счет того, что появились 10 новых округов, в некоторых других регионах число округов сократилось. По одному округу потеряли Алтайский и Забайкальский края (останется три округа и один округ соответственно), Волгоградская, Воронежская (останутся по три округа), Ростовская (останется шесть округов), Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области (останется по одному округу).
Также в законопроекте содержится таблица с номерами, названиями округов, перечнем входящих в него муниципальных образований, а также с численностью избирателей в каждом округе. В приложении содержатся карты новых округов. Законопроект «разработан в целях обеспечения гарантий реализации свободного волеизъявления граждан на основе всеобщего равного и прямого избирательного права на выборах» в Госдуму, говорится в пояснительной записке к законопроекту. По закону о выборах депутатов Госдумы ЦИК разрабатывает схему одномандатных округов, и не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя нарезка, представляет новую схему в Госдуму. Нижняя палата утверждает нарезку сроком на 10 лет.
Округа образуются из единой нормы представительства избирателей, определяемой делением общего числа избирателей в России на число одномандатных округов. Регионам, где число избирателей меньше нормы представительства, выделяется по одному округу (вроде Хакасии и др.), остальные округа распределяются между оставшимися регионами по формуле, прописанной в законе о выборах депутатов Госдумы, – с учетом количества избирателей в регионах. В этот раз численность избирателей бралась на 1 января 2025 г. – 111 562 942 человек. В 2025 г. норма представительства на один округ составляет 495 835 человек. 10 лет назад, когда делалась прошлая нарезка, она была 488 456 человек.
Новая нарезка округов стала более гибкой, виден отход от жесткого «лепесткового» (в нарезке город разбавляется сельскими территориями – «Ведомости») принципа в ее формировании, говорит политюрист Олег Захаров. «Хотя 59 регионов не стали ничего менять, в 13 произошли изменения, в большинстве случаев отражающие отход от "лепестковой" нарезки к обычной, "кустовой" (в нарезке города и сельские территории не объединяются – «Ведомости»). Например, в Крыму ранее Симферополь был поделен между всеми тремя округами полуострова, а теперь стал одним отдельным округом. То же произошло с Махачкалой в Дагестане. Отход от лепестковой нарезки, скорее всего, связан с сохранением нижнего уровня местного самоуправления с его поселковыми депутатами, поскольку их наличие затрудняет электоральное управление такими территориями и их сложно соединить с городскими районами».
В целом для власти «лепестки» – удобная схема, говорит Захаров: «Она позволяет минимизировать число округов с протестным голосованием, где может победить оппозиционный кандидат. Для победы ему не хватит "городских" протестных голосов, если весь их пул не будет сосредоточен в одном городском округе, а окажется разделен между несколькими, где смешаны город и село. Но регионы, которые уверены в лояльности своих избирателей, видимо, решили обеспечить лучшую управляемость округов, не видя большого риска в протестном голосовании в региональных столицах».
В Забайкалье, Иваново, Калуге, Смоленске, Тамбове и Томске осталось по одному округу вместо прежних двух из-за новой нормы представительства, отмечает Захаров. «Зато теперь они входят в пятерку самых больших округов, после Чечни с ее 832 000 избирателей: на втором месте Калуга (798 000), далее Тамбов (791 000), Иваново (757 000) и Забайкалье (754 000), и в этих округах прогнозируется самая высокая "цена мандата" в абсолютном числе голосов», – отмечает эксперт.