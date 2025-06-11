Мединский: бескомпромиссность может стоить Киеву новых территориальных потерьВласти Украины руководствуются чужими национальными интересами, подчеркнул помощник президента РФ
Отсутствие компромисса с украинской стороны приведет лишь к новым территориальным потерям. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью The Wall Street Journal.
«Мы хотим мира. Но если Украина будет продолжать руководствоваться чужими национальными интересами, то мы будем просто вынуждены ответить», – подчеркнул Мединский.
Украина при этом на протяжении длительного времени утверждает, что именно такая риторика «препятствует прорыву» в мирных переговорах двух стран, заявил помощник президента.
В интервью WSJ Мединский также отметил, что вести длительные конфликты с РФ невозможно: Россия побеждает в затяжных сражениях. В качестве примера он привел 21-летнюю войну со Швецией в XVIII в.
Мединский также выразил мнение, что Запад делает ошибку, оценивая украинскую ситуацию как нечто похожее на конфликт между Англией и Францией, так как последние являются странами с собственной историей и культурой. При этом российско-украинское противостояние имеет братоубийственный характер. По его словам, это борьба между двумя государствами с общим языком и культурой, которые, по сути, являются одним народом.
«Это похоже на конфликт между двумя братьями – старшим и младшим – о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляет наши разногласия, и поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», – сказал Мединский.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны обменялись проектами меморандума по урегулированию, договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Кроме того, было условлено, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.
8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена в Брянской области. Но представители Киева не прибыли на место обмена, который по инициативе украинской стороны был отложен на неопределенный срок. Мединский высказывал предположение, что Украина не принимает тела своих солдат из-за нежелания признавать большие потери и компенсаций.