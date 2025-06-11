Мединский: бескомпромиссность может стоить Киеву новых территориальных потерь

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны обменялись проектами меморандума по урегулированию, договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Кроме того, было условлено, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.