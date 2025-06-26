О чем заявил Белоусов на совещании министров обороны ШОС в Циндао

О чем заявил Белоусов на совещании министров обороны ШОС в ЦиндаоМинистр затронул темы ситуации на Ближнем Востоке, терроризма и спецоперации на Украине
В мире формируются многочисленные очаги напряженности, в том числе в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и вокруг нее. В этих условиях важно укреплять взаимодействие в рамках ШОС, сохраняя курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на совещании министров обороны государств – членов ШОС в китайском Циндао.
Отдельно министр остановился на резком обострении ситуации на Ближнем Востоке. Белоусов указал, что из Ближневосточного региона продолжают распространяться идеи терроризма, ведется активная переброска боевиков в Афганистан. Нестабильность в этой стране остается ключевым источником транснациональной преступности и террористических рисков для государств ШОС.
Глава Минобороны РФ также отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) дестабилизирующую роль играют действия ряда стран, формирующих закрытые блоковые структуры, направленные против Китая и России.
Белоусов затронул тему спецоперации на Украине, заявив, что Вооруженные силы РФ «ведут успешные наступательные действия». По его словам, киевский режим, понимая неизбежность поражения, при поддержке западных стран делает ставку на террористические методы. Министр подчеркнул, что попытки затянуть конфликт за счет поставок Киеву оружия и наемников увеличивают риски дестабилизации, в том числе в Европе.
«При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта», – напомнил он.
Министр обороны РФ призвал усилить сотрудничество в рамках ШОС и противодействовать попыткам разрушить многолетние связи внутри организации. При этом важно учитывать интересы всех стран-участниц объединения, добавил Белоусов.