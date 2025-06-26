О чем заявил Белоусов на совещании министров обороны ШОС в Циндао

В мире формируются многочисленные очаги напряженности, в том числе в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и вокруг нее. В этих условиях важно укреплять взаимодействие в рамках ШОС, сохраняя курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на совещании министров обороны государств – членов ШОС в китайском Циндао.