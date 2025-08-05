Как в США идет борьба за нарезку округов перед промежуточными выборами

В случае утверждения новой карты от 30 июля республиканцы смогут с большой вероятностью лишить демократов пяти мест в палате представителей США. Сейчас представители Техаса занимают там 38 мест (по количеству избирательных округов), из которых 25 за республиканцами. Демократы также критикуют республиканцев за нарушение традиционной практики изменения границ округов: обычно это происходит после переписи населения – один раз в 10 лет. В последний раз перепись в США проводилась в 2020 г., и по сложившимся правилам новая возможность перерисовать границы округов появилась бы только после переписи в 2030 г., пусть законодательно это и не закреплено.