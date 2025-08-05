Как в США идет борьба за нарезку округов перед промежуточными выборами

Как в США идет борьба за нарезку округов перед промежуточными выборамиРеспубликанцы с помощью этого фактора надеются изменить исторический тренд
Заседающие в парламенте Техаса демократы на время покинули штат с целью не дать республиканцам собрать там кворум и тем самым сорвать их планы по изменению границ избирательных округов, сообщила газета The Texas Tribune. Согласно одному из предлагаемых вариантов новая карта еще больше бы благоволила республиканцам, которые и так контролируют штат. «Это решение принято в соответствии с моралью <...> [Губернатор штата республиканец Грегг Эббот] намеренно использует расистскую карту, чтобы украсть голоса миллионов чернокожих и латиноамериканских техасцев <...>», – заявил лидер демократов в региональной палате Джин Ву. По данным газеты The Hill, беглецы отправились в Иллинойс, Нью-Йорк и Массачусетс.
В случае утверждения новой карты от 30 июля республиканцы смогут с большой вероятностью лишить демократов пяти мест в палате представителей США. Сейчас представители Техаса занимают там 38 мест (по количеству избирательных округов), из которых 25 за республиканцами. Демократы также критикуют республиканцев за нарушение традиционной практики изменения границ округов: обычно это происходит после переписи населения – один раз в 10 лет. В последний раз перепись в США проводилась в 2020 г., и по сложившимся правилам новая возможность перерисовать границы округов появилась бы только после переписи в 2030 г., пусть законодательно это и не закреплено.
Техасские республиканцы планировали утвердить новую карту в ходе специальной сессии местной легислатуры, которая длится 30 дней (ее созвали 21 июля). Предполагается, что теперь до истечения этого срока местные демократы не будут появляться в штате. При этом губернатор штата может созывать спецсессию любое количество раз. Таким образом, теоретически им необходимо не появляться в Техасе до ноября 2025 г., когда в штате начнется подача документов кандидатов на участие в промежуточных выборах. Такой сценарий, как считают эксперты, опрошенные The Texas Tribune, маловероятен.
Согласно местному законодательству беглецам-демократам может грозить штраф от $500 или даже арест. На своей странице в Х (экс-Twitter) генпрокурор Техаса Кен Пэкстон уже предложил арестовать конгрессменов и доставить их в далласский капитолий. Губернатор Иллинойса демократ Джей Притцкер пообещал защитить прибывших в штат однопартийцев всеми возможными способами.
Стремление республиканцев из Техаса перекроить карту уже в 2025 г. связано с давлением со стороны их лидера и президента США Дональда Трампа. Он стремится укрепить шансы своей партии перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре 2026 г. Исторически пропрезидентская партия почти всегда проигрывает на таких выборах в палате представителей, но при этом сохраняет за собой сенат.
Разговоры о внеочередном изменении границ избирательных округов ведутся и в других штатах. В частности, это касается как республиканских Миссури, Огайо, Флориды и Индианы, так и демократических Иллинойса, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Калифорнии и Мэриленда. В некоторых же штатах, например в Калифорнии и Нью-Йорке, для этого существуют специальные независимые комиссии. Их можно обойти, но соответствующая непростая процедура отличается от штата к штату. Кроме того, даже если карту в итоге удастся изменить, ее могут оспорить в суде.
Изменение границ избирательных округов, известное как джерримендеринг, в целом стало обыденной практикой для обеих партий в США. Работает это так: определенные группы избирателей либо пакуются в один-два округа (packing), либо же проводятся новые границы, которые разбивают электоральное большинство противника (cracking). Например, республиканцы могут поместить в один округ как можно больше представителей продемократического электората. Или, наоборот, перестроить границы так, чтобы в каждом из округов большая группа демократических избирателей превратилась в меньшинство. В итоге это значительно меняет структуру распределения мест в палате представителей с учетом системы относительного большинства. Например, в ходе промежуточных выборов 2018 г. демократы набрали в Северной Каролине 48% голосов, но получили всего 23% мест.
Для успешной перекройки границ округов обеим партиям необходимо успеть до начала их праймериз в марте 2026 г., говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По его словам, джерримендеринг может помочь республиканцам, но они гарантированно столкнутся с судебными исками от демократов в Техасе, Алабаме и Флориде. «Это замедлит процесс перекройки границ», – говорит политконсультант.
Несмотря на угрозу судебных исков, обе партии все равно будут идти ва-банк со своими планами по изменению границ округов, считает ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «В условиях повышенной политической поляризации партии будут использовать любой способ для получения преимущества, даже с учетом потенциальных временных и финансовых издержек», – резюмировал эксперт.