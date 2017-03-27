В Ульяновске и Санкт-Петербурге дальнобойщики вышли на митинг против «Платона»

В Ульяновске в понедельник на митинг вышли водители большегрузных грузовиков. Они протестовали против системы «Платон». Митингующие также решили объявить недельную забастовку.

Председатель союза перевозчиков Ульяновской области Андрей Чалов заявил, что на мероприятие, согласованное с городскими властями, пришли около 250 человек. Они приехали к месту проведения акции на Олимпийском проспекте на более чем 100 грузовых и легковых автомобилях, передает «Интерфакс».

По словам Чалова, участники митинга выступают за отмену системы «Платон» либо за ее переформатирование исключительно для грузовиков из других стран.

«Управление системой необходимо передать от частной фирмы государству. Кроме того, мы требуем навести порядок на весовом контроле», - добавил Чалов. Протестующие призывают организовать автоматическую систему контроля. «Штрафы сегодня накладываются исключительно на перевозчиков, а грузоотправители никакой ответственности не несут. Штраф за первое нарушение составляет 50 000 руб., а за второе - уже 400 000 руб. Чалов считает, что такая сумма разорительна для большинства перевозчиков.

«Поставим грузовики в гаражи и на стоянки и неделю не будем выходить в рейсы», - объявил Чалов о недельной забастовке.

«Пока акция проходит без каких-либо инцидентов», - заявили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

В понедельник дальнобойщики также начинают акцию протеста против «Платона» и в Санкт-Петербурге. Лидер регионального представительства Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров рассказал корреспонденту «Ведомостей», что сейчас на Московском шоссе собралось около 40 автомобилей, которые стоят на обочине, но новые участники акции продолжают прибывать. Владимиров рассчитывает, что акция продлится неделю, в ней может принять участие около 100 автомобилей. Кроме протеста против системы «Платон» дальнобойщики выступают за отставку правительства и недоверие президенту, сказал Владимиров.

Как пишет «Фонтанка», участники акции протеста дальнобойщиков в Петербурге 27 марта сознательно сожгли автомобиль «Нива» на площади Пролетарской диктатуры. «На поджог "Нивы" решились доведенные до отчаяния водители – представители Объединения перевозчиков России. Внутри машины горели покрышки», – заявил оппозиционер Андрей Пивоваров. Участники акции не называют владельца «Нивы», также неизвестны имена организаторов поджога.