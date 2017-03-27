Социальная политика

Началась всероссийская стачка дальнобойщиков

Требуют отмены «Платона», отставки правительства и вотума недоверия президенту
Началась всероссийская стачка дальнобойщиков
Началась всероссийская стачка дальнобойщиков
Александр Демьянчук / ТАСС

В понедельник началась всероссийская стачка автоперевозчиков против «Платона», за отставку правительства и недоверие президенту. Организаторы заявляли, что в ней примут участие 50 регионов и более 10 000 дальнобойщиков. В Москве и области планируется пять точек, пока собираются на двух, рассказал «Ведомостям» секретарь Организации перевозчиков России (ОПР) Сергей Рудаметкин. На стоянке на Горьковском шоссе собралось около 15 фур, говорит он, но акция бессрочная, это только начало.

В Шушарах под Санкт-Петербургом уже около 50 грузовиков и столько же легковых, по словам секретаря ОПР Санк-Петербурга Сергея Владимирова. С легковых автомобилей сборы в «Платон» не берутся, и владельцы приехали поддержать требования грузоперевозчиков, пояснил он. В акции принимают участие и таксисты.

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В Нижнем Новгороде в пробеге участвовало 13 грузовиков - потому что администрация запретила участвовать больше, чем 17 машинам, а также несколько дестков легковых автомобилей, приняли резолюцию и движутся на стоянку, где уже есть 15 фур, рассказывает активист ОПР Михаил Курбатов.

Акция началась, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев отказался от удвоения тарифа «Платона» с 15 апреля. По новому постановлению тариф повысится только на 25% с действующих 1,53 руб./км до 1,91 руб./км. «Это подачка, которая нам не нужна, - говорит Курбатов. - Мы не платили, не регистрировались в этой системе и не будем, мы требуем ее отмены».

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Участники требуют полной отмены сбора за проезд по федеральным трассам в «Платон» или реорганизации с передачей системы государству. Сейчас система по концессии отдана оператору «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест»). А также отмены транспортного налога, наведения порядка на весовом контроле и предоставления перевозчикам расчетов акциза на топливо. Власти с дальнобойщиками переговоры пока не начинали, уточнил Рудаметкин.

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«Мы не будем перегораживать трассы, мы будем останавливать перевозки», - предупреждает Рудаметкин. Дальнобойщики останавливают проезжающие мимо фуры и предлагают присоединиться к акции.

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Представитель «Деловых линиях» сообщил, что компания получила запросы от нескольких клиентов с просьбой подтвердить графики подачи машин и регламентированные сроки доставки. В ответ компания разослала гарантийные письма заказчикам, а в некоторых случаях, для соблюдения условий коммерческих договоров, обеспечила наличие дополнительных резервных машин. По данным мониторинга «Деловых линий» протесты также проходят в Нахдке, Тюмени, Чите, Екатеринбурге, Липецке, Астрахани, Абакане, Саратове, Красноярске, Казани, Кировске, Благовещенске, Челябинске, Белгороде.

«Пока проблем не видели, - ответил «Ведомостям» гендиректор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов. - У нас почти все перевозки на аутсорсинге».

Организация малого бизнеса Опора России не участвует в акциях протеста, поскольку предпочитает другие способы переговоров, сказал «Ведомостям» председатель комитета по транспорту Опоры Глеб Киндер. Есть конструктивный диалог с властью, согласен президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, встречавшийся от имени дальнобойщиков с премьером, а протестующие не хотят порядка, их цель - создать хаос.

Акции протеста дальнобойщиков против «Платона» в городах России

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27 марта в российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». На фото фуры в Улан-Удэ
Марк Агнор / ТАСС
27 марта в российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». На фото фуры в Улан-Удэ
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По данным местных СМИ, такая акция проходит в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, в Удмуртии
Марк Агнор / ТАСС
По данным местных СМИ, такая акция проходит в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, в Удмуртии
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Протестующие остановили фуры на обочине и собираются стоять до тех пор, пока систему «Платон» не отменят
Марк Агнор / ТАСС
Протестующие остановили фуры на обочине и собираются стоять до тех пор, пока систему «Платон» не отменят
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Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что 27 марта пройдет акция дальнобойщиков, в которой примут участие не менее 10 000 водителей. На фото трасса под Санкт-Петербургом
Александр Демьянчук / ТАСС
Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что 27 марта пройдет акция дальнобойщиков, в которой примут участие не менее 10 000 водителей. На фото трасса под Санкт-Петербургом
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Акция была запланирована, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое
Александр Демьянчук / ТАСС
Акция была запланирована, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое
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Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составит 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее
Александр Демьянчук / ТАСС
Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составит 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее
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Акция дальнобойщиков в Ростове-на-Дону
Валерий Матыцин / ТАСС
Акция дальнобойщиков в Ростове-на-Дону
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Ростов-на-Дону
Валерий Матыцин / ТАСС
Ростов-на-Дону
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Акция дальнобойщиков в Ростове-на-Дону
Валерий Матыцин / ТАСС
Акция дальнобойщиков в Ростове-на-Дону
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