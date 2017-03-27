Около 76% рейсов задержаны в московском аэропорту «Шереметьево»

Из-за плохих погодных условий в аэропорту «Шереметьево» задерживается около 76% вылетов и 57% прибывающих рейсов, передает ТАСС со ссылкой на Flightradar. В аэропорту «Внуково» на вылет задержаны 40% рейсов и 27% на приземление. В аэропорту «Домодедово» задерживается вылет 62% рейсов и 5% прибывающих.

Портал «Яндекс. Расписание» сообщает об отмене 18 и задержке 26 авиарейсов в московских аэропортах. На 18:40 мск в аэропорту «Шереметьево» отменены 8 рейсов, еще 20 задерживаются, в «Домодедово» отменены 10 рейсов, еще 6 будут выполнены с опозданием. Из аэропортов «Внуково» и «Жуковский» рейсы выполняются согласно расписанию.

Управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Подмосковье в ближайшие сутки. В столице ожидается мокрый снег, гололед и усиление ветра до 20 метров в секунду.