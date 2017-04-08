Рогозин назвал паранойей исключительности идею США создать трибунал по Сирии

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает идею США создать трибунал по Сирии «паранойей исключительности». «Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать», — написал Рогозин в Twitter.

Ранее американские сенаторы внесли в конгресс законопроект о создании «гибридного трибунала» для расследования военных преступлений в Сирии. Документ предполагает, что в трибунал войдут юристы из разных стран, чтобы расследовать преступления, совершенные, по словам авторов, режимом Башара Асада.