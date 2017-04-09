МИД прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Россию

В российском МИДе прокомментировали отмену визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву. В субботу Джонсон заявил, что не поедет в Россию в связи с событиями в Сирии.

«Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе», — говорится в комментарии МИДа.

В ведомстве отметили, что в ходе визита Джонсона планировалось обсудить комплекс международных проблем. «Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому», — заключили в МИДе.