Путин указал Трампу на нарушение международного права

Ракетный удар, нанесенный США по правительственной авиабазе в Сирии аш-Шайрат является явным нарушением международного права, заявил президент России Владимир Путин в интервью телекомпании «Мир». Его отрывок опубликован на сайте, а полностью интервью выйдет 12 апреля после выпуска новостей в 19.00.

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт», - подчеркнул Путин. Он указал на то, что «удар по суверенной стране» был нанесен без санкции совета безопасности ООН. «Все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», - отметил он.

Секретариат ООН ранее отказался оценивать правомочность авиаудара СЩА без объяснения причин. «Мы не будем углубляться в вопрос о том, правомочно это или нет… Это наша позиция», - заявлял официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Нанесение удара по Сирии Путин сравнил с ситуацией 2003 г., когда «был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск». В итоге страна оказалась разрушена и там начался рост терроризма.