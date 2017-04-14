Экс-депутат Госдумы Худяков лишился мандата регионального заксобрания из-за несдачи декларации

Тамбовская областная дума единогласно лишила полномочий депутата Романа Худякова, который вовремя не представил декларацию о доходах и расходах за 2016 г. Это сообщает «Интерфакс». Председатель комитета заксобрания по депутатской этике Андрей Жидков напомнил, что отчитаться о расходах и доходах своих и своей семьи следовало до 1 апреля, Худяков этого не сделал.

В свою очередь председатель облдумы Евгений Матушкин отметил недопустимость нарушения законодательства депутатами. «Мы как никто другой должны выполнять законы. Всех предупреждали о необходимости вовремя подать сведения о доходах и о том, что нарушение закона влечет за собой лишение депутатских полномочий», - сказал он.

Худяков на этом заседании не присутствовал по болезни, как он сказал «Интерфаксу». По его словам, декларации он сдал 5 апреля. Депутатом областной думы он стал в сентябре 2016 г., в это собрание он прошел по региональному списку партии «Родина».

С 2012 по 2016 г. он был депутатом Госдумы от ЛДПР, при этом он является лидером партии «ЛДПР Приднестровье», которая копировала одноименную российскую партию. В Госдуму на выборах 2011 г. Худяков не прошел, но в мае 2012 г. он получил мандат Алексея Островского, который стал губернатором Смоленской области.

В июле 2013 г. Худякова избили в дорожном конфликте в пробке на Бережковской набережной в Москве. Его обидчики получили тюремные сроки.

В июле 2014 г. депутат написал письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной о том, что дизайн сторублевой купюры не соответствует закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», так как на ней изображена фигура Аполлона на крыше Большого театра в Москве и видны «интимные части тела». Об этом писали «Известия». Худяков предлагал изменить дизайн банкноты или как-то иначе привести ее в соответствие с нормами законодательства. Например, разместить на ней изображение «достопримечательностей Севастополя как города-героя, а также как города стратегического значения».

В июне 2016 г. Худяков и некоторые другие депутаты были исключены из фракции ЛДПР за «предательство» - участие в праймериз других партий.