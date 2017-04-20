Госдума одобрила законопроект о сносе пятиэтажек в первом чтении

Депутаты Госдумы на заседании 20 апреля одобрили в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве. «За» проголосовали 397 депутатов, против были четверо, воздержался один.

Перед вторым чтением решено провести парламентские слушания. «Мы в мае проведем парламентские слушания, где будем обсуждать, какие поправки заслуживают внимания, и после этого во втором чтении будем обсуждать», - сказал в ходе первого чтения один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Москвичев.

Другой автор законопроекта Николай Гончар заявил, что необходимо провести «несколько показательных решений по выбранному кварталу», чтобы рассеять сомнения в законопроекте о реновации. «И тогда всему городу показать: это будет сделано вот так. Вот этот первый квартал. Рассуждения о том, что мы территории освободим, а потом там застроим коммерческим жильем? - нет сумасшедших. Никто это делать не будет. На первом этапе программы для нас будет принципиально важно каждый метр, каждую квартиру направить на переселение участников программы», - подчеркнул он.

Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве не решает поставленной задачи – обновления жилищного фонда, говорится в проекте заключения Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на законопроект.