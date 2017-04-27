Вероятным виновником инцидента с «Лиманом» в Черном море назвали иностранное судно

Инцидент в Черном море с российским кораблем «Лиман», вероятнее всего, произошел по вине иностранного судна. Так считают в штабе Черноморского флота России.

«По предварительным данным, экипаж "Лимана" соблюдал все правила плавания и маневрирования. Столкновение могло произойти по вине иностранного судна», - сказал источник. На борту «Лимана» было 78 человек, все они были спасены.

«Лиман» затонул в четверг после столкновения с грузовым судном, которое шло под флагом Того. Причиной столкновения СМИ считают сильный туман.