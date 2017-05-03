Путин и Эрдоган обсудили возможность создания зон деэскалации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным обсудил создание зон деэскалации в Сирии. По его словам, это один из главных вопросов на переговорах в Астане.

«Мы обсудили этот вопрос, и в ходе процесса в Астане этот вопрос является одним из важных вопросов обсуждения», — сказал он.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в делегации сирийской оппозиции сообщало, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.