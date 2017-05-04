За Макрона готовы голосовать 63% по итогам финальных дебатов

Основатель движения «Вперед», кандидат в президенты Франци Эммануэль Макрон по итогам финального раунда дебатов одержал победу над своим конкурентом, лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен. Как следует из опроса исследовательского института Elabe по заказу BFMTV, предпочтения Макрону отдали 63% телезрителей, Ле Пен – 34%.

Всего в голосовании приняли участие 1314 телезрителей старше 18 лет. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура от 23 апреля Макрон набрал 24,01%, Ле Пен - 21,3%, кандидат «республиканцев» Франсуа Фийон занял 3 место с 20,01%, на четвертом оказался лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон с 19,58%.