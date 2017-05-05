RNS: власти хотят с 2020 года еженедельно мониторить соцсети жителей 50 городов России

Как сообщает RNS, с 2020 г. власти хотят проводить еженедельный мониторинг социальных сетей, блогов и мессенджеров жителей 50 городов. Такое предложение содержится в проекте программы «Цифровая экономика Российской Федерации», документ есть в распоряжении агентства.

Как отмечается в разделе «Умный город» проекта, 50 российских городов должны проводить «мониторинг общественного мнения и удовлетворенности горожан с использованием цифровых сервисов анализа в социальных сетях, группах мессенджеров и блогов не реже одного раза в неделю».

Как отмечают авторы проекта стратегии, к 2025 г. в стране появится несколько десятков «умных» (инновационных) городов, в которых созданы устойчивые благоприятные условия проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущих поколений.