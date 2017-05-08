Олланд официально передаст Макрону полномочия 14 мая

Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что официальная церемония передачи полномочий избранному президенту, бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону произойдет в воскресенье 14 мая, пишет газета Figaro.

Полномочия Олланда заканчиваются 14 мая в полночь.

На президентских выборах во Франции победил Макрон. За него проголосовали 66,1% избирателей - более 20,7 млн человек. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 10,6 млн голосов (33,9%).