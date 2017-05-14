На митинг против сноса пятиэтажек в Москве пришло более 9000 человек

В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против программы реновации пятиэтажных домов. По данным «Белого счетчика», к 14.15 мск пришло более 9000 человек. Акция согласована, но организаторами было заявлено до 5000 участников.

«К 14.15 на митинг против реновации прошли 9300 человек», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter.

Полиция не пускает только что подошедших людей со стороны Садовой-Спасской улицы, передает корреспондент «Ведомостей». Участников просят заходить с Чистых прудов, людям приходится идти в обход.