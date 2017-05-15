Партия Меркель побеждает на муниципальных выборах

Христианско-демократический союз (ХДС) набирает 33% на выборах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, которые состоялись 14 мая, сообщает ARD. На втором месте - Социал-демократическая партия (СДП), которая получает 31,4% голосов. Таким образом, ХДС федерального канцлера Германии Ангелы Меркель может претендовать на 73 мандата в 201-местном парламенте, СДП Мартина Шульца – на 70. «Мы побеждаем вместе и вместе проигрываем», - написал в своем твиттере Шульц, признав поражение на своей политической родине.

Помимо лидеров, в парламент земли проходят Свободная демократическая партия - 12,6% (28 мандатов), «Альтернативы для Германии» - 7,3% (16 мандатов), «зеленые» 6,3% (14 мандатов). Левая партия, вначале подсчета преодолевавшая 5-процентный барьер, сейчас набирает 4,9%. Явка на выборах составила 65%.

Выборы в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия называют «маленькими выборами в бундестаг», поскольку здесь проживает каждый пятый избиратель Германии. Их результат важен и потому, что это – последняя кампания перед федеральными выборами. По сравнению с прдыдущей кампанией 2012 г., ХДС удалось существенно улучшить свой результат. Тогда партия набрала 26%, тогда как у СДП было 39%.