Хуснуллин: Выселяемым из пятиэтажек будут предлагать для переселения три адреса на выбор

При реновации каждому жильцу сносимых домов будут предлагать на выбор три дома, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его цитирует ТАСС. «Житель сможет его выбрать, к примеру, по этажности, расположению дома и расположению квартиры» , - сказал чиновник.

Из федерального законопроекта о реновации не следует, что выселяемым жильцам будут предлагать несколько адресов на выбор. Внесенные ко второму чтению поправки в этот пакет предполагают, что жильцы получат право оспорить в суде решения о включении их домов в программу реновации, о равноценности или равнозначности предложенных им квартир. Поправки гарантируют, что квартиры всем жителям, в том числе Центрального округа, могут предоставляться только в нынешнем районе проживания, если они не дадут письменного согласия на другой район, и что выселять никого не будут, пока не будет достроено новое жилье.

Закон о гарантии прав людей, попавших под реновацию, уже принят в Москве, его подписал мэр Сергей Собянин. В него не включили поправку о предоставлении выселяемым москвичам трех вариантов нового жилья. Прописать такой пункт в законе предлагал депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Это предложение отклонила редактор законопроекта, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, эта поправка «ухудшает предусмотренную законопроектом гарантию» (цитата ТАСС), т. е. «не учитывает, что в соответствии с законопроектом переселяемым гражданам будет предоставляться равнозначное или равноценное жилищное помещение или равноценная денежная компенсация по желанию жителей» («РИА Новости»). «В случае принятии этой поправки можно тогда предоставлять любое помещение, которое не отвечает требованиям равнозначности и равноценности», – цитирует «РИА Новости» разъяснения Княжевской.