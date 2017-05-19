Хуснуллин верит в улучшение транспортной ситуации в Москве за счет реновации жилья

Программа реновации в Москве будет способствовать улучшению транспортной ситуации в городе, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он считает, что в результате реновации «появится большое количество районных дорог и связей, а сами жилые кварталы станут более доступны», (цитаты «Интерфакса»).

При планировке новых кварталов планируется создать сеть более удобных подъездов и подходов к станциям метро и платформам железных дорог, рассказал чиновник. «Многие кварталы, попадающие в программу реновации, так или иначе будут связаны с уже действующими или со строящимися станциями и линиями метро», - отметил он.

Ранее критики программы реновации указывали, что строительство высокоэтажного жилья вместо сносимых пятиэтажек усилит нагрузку на транспортные сети этих районов, социальную инфраструктуру и по сути приведет к подселению в Москву населения еще одного крупного города. Мэр Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» назвал бреднями расчеты, по которым получается, что после реновации в Москву «понаедет 5 млн человек». «По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом вырастет тысяч на 500 – в 10 раз меньше того, что прогнозируют», – сказал он. По его словам, в подавляющем большинстве случаев новые квартиры в Москве покупают москвичи, а не приезжие.