Путин встретится с Прохоровым перед продажей РБК – «Дождь»

В ближайшие дни президент России Владимир Путин может встретиться с владельцем РБК Михаилом Прохоровым. Бизнесмен на встрече с главой государства может поднять вопрос о продаже медиахолдинга и перспективах других активов, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.

Как отмечает «Дождь», встреча Путина и Прохорова будет первой с момента возникновения у предпринимателя проблем в отношениях с Кремлем.

О возможной встрече президент рассказал сам 16 марта на встрече с главными редакторами российских СМИ, сообщили телеканалу два участника встречи. Федеральный чиновник на условиях анонимности подтвердил, что встреча с Прохоровым — в планах главы государства на ближайшее время. Однако точная дата встречи неизвестна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать данную информацию. Представитель «Онэксима» Андрей Беляк (Прохоров контролирует РБК через эту компанию) отказался от комментариев.

По словам источника «Дождя», близкого к руководству «Онэксима», Прохоров хотел бы получить гарантии того, что после продажи медиабизнеса сможет завершить другие сделки на выгодных условиях.

Прохоров пытается распродать российские активы. Летом 2016 г. он продал свою долю в «Уралкалии», в декабре – девелоперскую ОПИН, бизнесмен также пытается продать свою долю в «Русале» и уже несколько лет ищет покупателя на «Ренессанс кредит».

Источник телеканала, близкий к Кремлю, утверждает, что решение о продаже РБК уже принято и отменить продажу невозможно. Федеральный чиновник заявил, что разговор будет «о бизнесе».