МЧС: в ближайшие часы в Москве может пойти дождь с порывами ветра до 24 м/с

В ближайшие часы в Московском регионе может начаться гроза. Порывы ветра могут достигать 24 м/с. Дождь и сильный ветер могут быть до утра, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«С 21.00 31 мая по 09.00 1 июня в городе ожидаются сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 24 м/с», - говорится в сообщении МЧС.

Тем, кто находится в помещении, рекомендуется закрыть все окна, форточки и двери, убрать с подоконников и балконов предметы, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

Тем, кого непогода застигнет на улице, рекомендуется укрыться в ближайшем здании капитальной постройки. МЧС советует не находиться под деревьями, во временных строениях и конструкциях, а также под большепролетными сооружениями. Не стоит подходить к опорам линий электропередачи, следует остерегаться оборванных кабелей и плохо закрепленных металлических конструкций, держаться подальше от водоемов, не находиться на открытой местности.