МЧС выпустило штормовое предупреждение о грозах и усилении ветра для 14 регионов

В 14 областях Центрального и Приволжского региона возможны в ближайшие сутки грозы, усиление ветра до 23 м в секунду, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС России.

«Ожидается выпадение обильных осадков, местами грозы, возможен град, а также усиление ветра до 23 м/с. Данный прогноз сохранится до 2 июня», - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, ухудшение погоды ожидается в следующих регионах: Белгородская, Владимирская, Курская, Московская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Башкортостан и Пермский край.

Подразделения МЧС России Центрального и Приволжского федеральных округов России продолжают функционировать в режиме «Повышенная готовность».