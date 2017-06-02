ВМС США получили самый дорогой военный авианосец

ВМС США приняли на вооружение авианосец Gerald R. Ford, сообщается на сайте американских военно-морских сил. Испытания корабля состоялись 26 мая. Стоимость самого дорогого авианосца составила $12,9 млрд. Военные отмечают, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 г.

Строительство Gerald R. Ford началось еще в 2009 г., и ожидалось, что закончится в 2016 г. Однако сроки переносились, и корабль был готов с опозданием в 15 месяцев. Этот тип авианосца должны заменить американские авианосцы класса Nimitz.